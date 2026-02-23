Rupiah Ditutup Menguat ke Rp16.802 per Dolar AS

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup naik 86 poin atau sekitar 0,51 persen ke level Rp16.802 per dolar AS pada akhir perdagangan Senin (23/2/2026).

Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, penguatan rupiah ini salah satunya didorong sentimen eksternal yaitu pasar terus mengamati putaran ketiga pembicaraan nuklir antara AS dan Iran dengan harapan bahwa ketegangan dapat mereda.

"Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan bahwa ada peluang bagus untuk mencapai solusi diplomatik dan bahwa solusi tersebut berada dalam jangkauan mereka, komentar yang ditafsirkan pasar sebagai sinyal kesediaan untuk berkompromi," tulis Ibrahim dalam risetnya.

Kemudian, Presiden Trump mengatakan akhir pekan lalu bahwa ia akan mengenakan tarif 10 persen pada impor global selama 150 hari berdasarkan Pasal 122 undang-undang perdagangan AS, setelah Mahkamah Agung AS membatalkan rezim tarif sebelumnya yang lebih luas.

Pemerintah AS kemudian menaikkan tarif menjadi 15 persen, maksimum yang diizinkan berdasarkan undang-undang tersebut, yang meningkatkan kekhawatiran tentang tindakan balasan dan potensi gangguan pada rantai pasokan global. Ketidakpastian mengenai durasi dan cakupan tarif, serta kemungkinan tantangan hukum dan kongres, menambah volatilitas pasar.

Sementara itu, rilis data Produk Domestik Bruto (PDB) untuk kuartal keempat tahun lalu menurun dari 4,4 persen menjadi 1,4 persen secara YoY, yang disebabkan oleh penutupan pemerintah AS selama 43 hari.

Sementara Data PCE inti terbaru semakin memperkuat pandangan bahwa Fed mungkin akan mempertahankan suku bunga tetap dalam beberapa bulan mendatang. PCE inti tingkat tahunan meningkat menjadi 3,0 persen dari 2,8 persen, tetap di atas target 2 persen bank sentral.