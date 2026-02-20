Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

OJK Jatuhkan Denda Miliaran Rupiah ke Influencer Saham

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |19:45 WIB
OJK Jatuhkan Denda Miliaran Rupiah ke Influencer Saham
Saham (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif kepada seorang pegiat media sosial pasar modal berinisial BVN serta tiga pihak lain yang terbukti melakukan manipulasi harga saham dalam sejumlah kasus berbeda. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya tegas regulator dalam menegakkan aturan dan menjaga integritas pasar modal Indonesia.

OJK mengenakan denda sebesar Rp5,35 miliar kepada BVN setelah hasil pemeriksaan menemukan pelanggaran manipulasi harga melalui penyebaran informasi di media sosial pada periode 2021–2022. Pelanggaran tersebut terjadi pada transaksi saham PT Agro Yasa Lestari Tbk, PT MD Pictures Tbk, dan PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk dalam rentang waktu berbeda sepanjang 2021 hingga pertengahan 2022.

"Influencer atas nama saudara BVN melakukan order beli dan order jual atas beberapa saham diantaranya dengan kode AYLS, FILM, dan juga BSML dengan menggunakan beberapa rekening efek nominee kembali sehingga menyebabkan adanya pembentukan harga saham yang tidak wajar," ujar Hasan dalam konferensi pers di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Jumat (20/2/2026).

Menurut otoritas, BVN menggunakan beberapa rekening efek untuk menempatkan order beli dan jual sehingga menciptakan pembentukan harga yang tidak mencerminkan kekuatan permintaan dan penawaran sebenarnya. Aktivitas tersebut menimbulkan kesan semu terhadap kondisi perdagangan dan berpotensi memengaruhi keputusan investor.

Selain itu, BVN disebut kerap menyampaikan informasi atau prediksi harga saham di media sosial, termasuk rencana pembelian saham tertentu, sementara pada saat yang sama melakukan transaksi yang memanfaatkan reaksi pengikutnya. Berdasarkan temuan tersebut, OJK menyatakan BVN melanggar ketentuan Pasal 90, 91, dan 92 Undang-Undang Pasar Modal sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUPPSK).

Dalam kasus lain, OJK juga menjatuhkan sanksi kepada tiga pihak terkait manipulasi perdagangan saham PT Impack Pratama Industri Tbk pada periode Januari–April 2016.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/278/3202729/emiten-pyS4_large.jpg
OJK Bakal Beri Notasi Khusus untuk Emiten Belum Penuhi Free Float 15 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/278/3202580/bei-Ncwn_large.jpg
BEI Resmi Naikkan Free Float Jadi 15 Persen Mulai Maret 2026, Siap Buka Data Kepemilikan Saham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/278/3201772/ihsg_pekan_depan-C36u_large.jpg
IHSG Diprediksi Menguat ke 8.440 pada Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/278/3201209/bei-qzED_large.jpg
BEI Tak Khawatir soal Masuknya Dana Pensiun dan Asuransi ke Pasar Saham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/278/3201083/bei-Lvhk_large.jpg
Ini Kata BEI soal Prabowo Marah Besar saat IHSG Anjlok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/278/3201064/bei-Skeq_large.jpg
BEI Kembali Bertemu MSCI, Ini 4 Rencana Aksi Perkuat Pasar Modal
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement