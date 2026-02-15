Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Diprediksi Menguat ke 8.440 pada Pekan Depan

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 15 Februari 2026 |20:15 WIB
IHSG Diprediksi Menguat ke 8.440 pada Pekan Depan
IHSG Pekan Depan (Foto: Okezone)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan menguat pada perdagangan pekan depan, tepatnya Rabu (18/2/2026), meski sebelumnya ditutup terkoreksi pada akhir pekan lalu.

Untuk diketahui, pada perdagangan Jumat (13/2/2026), IHSG tercatat melemah 0,64% ke level 8.212 dan didominasi tekanan jual, dengan area koreksi minimal yang sebelumnya diproyeksikan telah tercapai.

Dalam riset MNCS Daily Scope Wave yang dirilis Minggu (15/2/2026), MNC Sekuritas menyebut IHSG masih memiliki peluang melanjutkan penguatan.

"Best case, IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatannya untuk membentuk bagian dari wave (c) dari wave [x] ke rentang 8.377-8.440," tulisnya.

Namun demikian, pelaku pasar tetap diminta mewaspadai potensi koreksi lanjutan.

"Waspadai akan adanya lanjutan koreksi ke 8.098-8.155," imbuhnya.

 

