IHSG Diprediksi Menguat ke 8.440 pada Pekan Depan

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan menguat pada perdagangan pekan depan, tepatnya Rabu (18/2/2026), meski sebelumnya ditutup terkoreksi pada akhir pekan lalu.

Untuk diketahui, pada perdagangan Jumat (13/2/2026), IHSG tercatat melemah 0,64% ke level 8.212 dan didominasi tekanan jual, dengan area koreksi minimal yang sebelumnya diproyeksikan telah tercapai.

Dalam riset MNCS Daily Scope Wave yang dirilis Minggu (15/2/2026), MNC Sekuritas menyebut IHSG masih memiliki peluang melanjutkan penguatan.

"Best case, IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatannya untuk membentuk bagian dari wave (c) dari wave [x] ke rentang 8.377-8.440," tulisnya.

Namun demikian, pelaku pasar tetap diminta mewaspadai potensi koreksi lanjutan.

"Waspadai akan adanya lanjutan koreksi ke 8.098-8.155," imbuhnya.