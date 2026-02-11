Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Ini Kata BEI soal Prabowo Marah Besar saat IHSG Anjlok

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |19:27 WIB
Ini Kata BEI soal Prabowo Marah Besar saat IHSG Anjlok
Ini Kata BEI soal Prabowo Marah Besar saat IHSG Anjlok (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hashim Djojohadikusumo menyatakan, Presiden Prabowo Subianto marah saat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok pada akhir Januari lalu imbas MSCI.

Menanggapi hal tersebut, Pejabat sementara (Pjs) Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik menyatakan komitmennya untuk segera mengeksekusi langkah-langkah strategis guna membenahi pasar modal Indonesia. 

Hal ini merupakan respons atas dukungan penuh pemerintah dalam menghadapi gejolak pasar akibat peringatan dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait transparansi kepemilikan saham.

Berterima Kasih Dapat Dukungan dari Pemerintah

Jeffrey menegaskan bahwa sinergi antara otoritas bursa dengan pemerintah menjadi modal utama bagi manajemen baru BEI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan perbaikan secara kilat.

"Kami tentu berterima kasih mendapatkan dukungan yang luar biasa dari pemerintah," ujar Jeffrey Hendrik kepada awak media di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Jeffrey menambahkan bahwa perhatian pemerintah akan diterjemahkan ke dalam aksi nyata untuk menuntaskan poin-poin evaluasi yang diberikan oleh indeks global tersebut.

"Beliau memberikan support bagi kami yang baru menjabat untuk bisa melakukan hal-hal yang penting dan perlu dilakukan dalam sesegera mungkin, dan itu akan kami lakukan," kata Jeffrey.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita finance lainnya
