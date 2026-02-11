Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Jeffrey Hendrik Resmi Jadi Pjs Direktur Utama BEI, Ini Tugasnya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |18:03 WIB
Jeffrey Hendrik Resmi Jadi Pjs Direktur Utama BEI, Ini Tugasnya
Jeffrey Hendrik Resmi Jadi Pjs Direktur Utama BEI, Ini Tugasnya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menunjuk Jeffrey Hendrik sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI. Keputusan ini diambil untuk menjamin kelancaran operasional bursa dan menjaga fungsi strategis pasar modal Indonesia.

Jeffrey Hendrik, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Pengembangan BEI mengemban tugas tersebut untuk memastikan transisi kepemimpinan berjalan lancar sesuai dengan tata kelola perusahaan yang berlaku.

Jeffrey Hendrik Resmi Jadi Pjs Direktur Utama BEI

Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad menegaskan bahwa penunjukan ini diambil berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara Dewan Komisaris BEI dan otoritas pengawas pasar modal. Langkah ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan investor dan seluruh pemangku kepentingan.

"Penunjukan tersebut dilakukan guna memastikan keberlangsungan operasional serta terjaganya fungsi strategis BEI, dan sesuai dengan ketentuan tata kelola perusahaan serta peraturan yang berlaku," ujar Kautsar dalam keterangan resminya, Jakarta, Rabu (11/2/2026) 

 

1 2
