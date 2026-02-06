BEI Bertemu MSCI, Ini 3 Agenda Besar Reformasi Pasar Modal Indonesia

BEI Bertemu MSCI, Ini 3 Agenda Besar Reformasi Pasar Modal Indonesia (Foto: Okezone)

JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyelenggarakan pertemuan secara dalam jaringan (daring) dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Usai pertemuan, BEI menindaklanjuti masukan dari MSCI serta sebagai bagian dari agenda yang lebih luas dan tegas untuk memperkuat kredibilitas, integritas dan transparansi pasar modal Indonesia.

3 Agenda Besar Reformasi Pasar Modal

Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad mengatakan, telah dilakukan pembahasan mengenai beberapa inisiatif pasar modal Indonesia, di antaranya:

1. Perluasan keterbukaan data kepemilikan saham. Keterbukaan data kepemilikan saham tidak lagi terbatas pada kepemilikan di atas 5 persen. BEI akan menambahkan pengungkapan kepemilikan saham di atas 1 persen yang disampaikan secara bulanan, guna semakin meningkatkan transparansi pasar.

2. Penyempurnaan klasifikasi investor dalam Single Investor Identification (SID). Saat ini, SID mengenal sembilan jenis investor, dan KSEI akan berkolaborasi dengan pelaku pasar untuk menambahkan sejumlah data fields guna meningkatkan granularitas data. Penyempurnaan ini akan dilakukan melalui penambahan 27 klasifikasi investor sebagai subkategori pada jenis investor Corporate (CP) dan Others (OT) dalam SID.

3. Peningkatan ketentuan minimum free float. Sebagai kelanjutan dari upaya pendalaman pasar dan penyelarasan dengan delapan rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia, ketentuan minimum free float akan ditingkatkan dari 7,5 persen menjadi 15 persen. Peningkatan tersebut akan diterapkan secara bertahap.

"Seluruh inisiatif tersebut ditargetkan untuk dapat diselesaikan sebelum akhir April 2026," katanya dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (6/2/2026).