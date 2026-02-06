Advertisement
Prabowo Titip Pesan Reformasi Pasar Modal Kembalikan Kepercayaan Investor Asing, Langgar Aturan Tindak Tegas!

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |06:44 WIB
Prabowo Titip Pesan Reformasi Pasar Modal Kembalikan Kepercayaan Investor Asing, Langgar Aturan Tindak Tegas!
Prabowo Titip Pesan Reformasi Pasar Modal Kembalikan Kepercayaan Investor Asing, Langgar Aturan Tindak Tegas! (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto agar kembali menarik kepercayaan investor asing ke pasar modal melalui agenda reformasi yang tengah disusun. 

Airlangga mengatakan, harapan Presiden untuk pasar modal Indonesia bisa menjadi bursa yang transparan dan lebih berintegritas. Setelah rilis temuan penyedia indeks provider global MSCI (Morgan Stanley Capital International) yang menyulut penarikan sejumlah dana asing dari pasar modal Indonesia. 

"Presiden, beliau (Prabowo) berharap akan reformasi di pasar modal melalui OJK, kita berharap integritas, transparansi, maupun kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia tetap terjaga," ujarnya saat ditemui usai acara Pertemuan Tahun Industri Jasa Keuangan 2026 di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Tindak Tegas Pelanggar Aturan

Airlangga menambahkan, Presiden Prabowo juga meminta agar reformasi pasar modal bisa dilakukan dalam kurun waktu yang sesingkat-singkatnya. Presiden juga meminta setiap pelanggaran yang dilakukan oleh investor, emiten, maupun anggota bursa, harus ditindak secara tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. 

"Bapak Presiden juga menegaskan bahwa apabila ada pelanggaran terkait dengan para apakah investor, apakah emiten, apakah anggota bursa yang melanggar aturan daripada bursa, aturan dari OJK atau melanggar undang-undang ini perlu ditindak tegas," tambahnya. 

 

1 2
