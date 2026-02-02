Gentengnisasi, Prabowo Ingin Atap Rumah di Indonesia Pakai Genteng: Seng Panas dan Berkarat

Gentengnisasi, Prabowo Ingin Atap Rumah di Indonesia Pakai Genteng: Seng Panas dan Berkarat (Foto: Setpres)

BOGOR - Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan program Gentengisasi sebagai upaya mempercantik estetika permukiman sekaligus meningkatkan kenyamanan hunian rakyat di seluruh pelosok negeri. Ditargetkan dengan adanya program ini Indonesia ditargetkan bebas atap seng dalam 3 tahun.

Program ini diungkapkan Prabowo Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026). Proyek Gentengisasi merupakan pilar utama dari Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah).

Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti kondisi permukiman di perkotaan hingga pedesaan yang saat ini didominasi oleh penggunaan atap seng yang dinilai tidak ideal.

"Salah satu dalam rangka indah, saya lihat saudara-saudara, semua kota, semua kota, kecamatan, hampir semua desa kita sekarang, maaf ya, terlalu banyak genteng dari seng. Seng ini panas untuk penghuni. Seng ini juga berkarat. Jadi tidak mungkin Indonesia indah kalau semua genteng dari seng," ujar Prabowo.

Prabowo juga menyinggung ketergantungan terhadap industri aluminium dan mendorong alternatif material yang lebih sesuai dengan kondisi Indonesia.

"Maaf, saya tidak tahu ini dari dulu industri aluminium dari mana ya. Maaf, bikin yang lain-lain, deh," imbuhnya.