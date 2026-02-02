Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Gentengnisasi, Prabowo Ingin Atap Rumah di Indonesia Pakai Genteng: Seng Panas dan Berkarat

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |14:47 WIB
Gentengnisasi, Prabowo Ingin Atap Rumah di Indonesia Pakai Genteng: Seng Panas dan Berkarat
Gentengnisasi, Prabowo Ingin Atap Rumah di Indonesia Pakai Genteng: Seng Panas dan Berkarat (Foto: Setpres)
A
A
A

BOGOR - Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan program Gentengisasi sebagai upaya mempercantik estetika permukiman sekaligus meningkatkan kenyamanan hunian rakyat di seluruh pelosok negeri. Ditargetkan dengan adanya program ini Indonesia ditargetkan bebas atap seng dalam 3 tahun. 

Program ini diungkapkan Prabowo Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026). Proyek Gentengisasi merupakan pilar utama dari Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah).

Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti kondisi permukiman di perkotaan hingga pedesaan yang saat ini didominasi oleh penggunaan atap seng yang dinilai tidak ideal.

"Salah satu dalam rangka indah, saya lihat saudara-saudara, semua kota, semua kota, kecamatan, hampir semua desa kita sekarang, maaf ya, terlalu banyak genteng dari seng. Seng ini panas untuk penghuni. Seng ini juga berkarat. Jadi tidak mungkin Indonesia indah kalau semua genteng dari seng," ujar Prabowo.

Prabowo juga menyinggung ketergantungan terhadap industri aluminium dan mendorong alternatif material yang lebih sesuai dengan kondisi Indonesia.

"Maaf, saya tidak tahu ini dari dulu industri aluminium dari mana ya. Maaf, bikin yang lain-lain, deh," imbuhnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/320/3199066/prabowo-7kI0_large.jpg
Prabowo Pamer Ciptakan 1 Juta Lapangan Kerja dari MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/320/3199064/prabowo_subianto-Ntsj_large.jpg
Prabowo: Pimpinan BUMN yang Dulu Jangan Enak-Enak Kau, Siap-Siap Dipanggil Kejaksaan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/320/3198561/prabowo_subianto-3Ey0_large.jpg
Prabowo Bentuk Perminas Kelola Mineral Strategis di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/26/320/3197586/prabowo_subianto-seSw_large.jpg
Prabowo Panggil Purbaya hingga Bahlil ke Hambalang, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/320/3197126/prabowo_subianto-9ONB_large.jpg
4 Fakta IMF Puji Ekonomi Indonesia Titik Terang Global hingga Prabowo Happy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/320/3197094/presiden_prabowo-Zc3D_large.jpg
5 Fakta Prabowo Cabut Izin Toba Pulp Lestari dan 28 Perusahaan Penyebab Banjir Sumatera
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement