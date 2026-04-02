Ini Rincian Gaji 13 PNS, PPPK, TNI, Polri dan Pensiunan yang Akan Segera Cair

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 02 April 2026 |19:01 WIB
JAKARTA - Ini rincian gaji 13 PNS, PPPK, TNI, Polri dan pensiunan yang akan segera cair. Pemerintah memastikan pencairan gaji ke-13 ASN termasuk PNS, PPPK, anggota TNI, Polri, pejabat negara hingga pensiunan pada Juni 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa THR berbeda dengan gaji ke-13. "Jadi saya garis bawahi, THR ini tidak sama dengan gaji ke-13. Gaji ke-13 biasanya diberikan pada bulan Juni," ujarnya di Jakarta belum lama ini.

Gaji ke-13 tahun ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan 2026. Beleid ditetapkan pada 3 Maret 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. 

"Gaji ketiga belas dibayarkan paling cepat pada Juni 2026," demikian tercantum dalam Pasal 15 PP Nomor 9 Tahun 2026 tersebut.

Kemudian, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2026, yang mengatur teknis pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Penetapan Peraturan ini ditujukan sebagai pedoman bagi Kementerian dan Lembaga dalam melaksanakan pembayaran THR dan gaji ketiga belas tahun 2026 yang bersumber dari APBN.

"Ketentuan mengenai penerima, komponen, besaran, dan waktu atas pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tahun 2026 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah mengenai pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tahun 2026," bunyi Pasal 2 ayat (2) PMK Nomor 13/2026.

Sebagaimana diatur dalam Pasal tiga dijelaskan bahwa pembayaran THR dan gaji ketiga belas dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing satuan kerja. Bagi lembaga nonstruktural yang tidak memiliki satuan kerja, pembayarannya dibebankan pada DIPA kementerian atau lembaga induk.

Sementara, berdasarkan PMK tersebut, pembayaran gaji ke-13 bagi pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan akan dilaksanakan melalui PT Taspen (Persero) atau PT Asabri (Persero).

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/25/622/3208656/rizky_ridho-cYbf_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Rizky Ridho di Persija Jakarta Jelang FIFA Series 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/320/3207865/gaji_ojol-yfE2_large.jpg
Berapa Gaji Driver Gojek Sebulan? Segini Kisarannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/320/3205749/gaji_terendah-azQx_large.jpg
Daftar 5 Negara dengan Gaji Terendah di Asia, Iran Termasuk?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/65/3210686//cpns-R9HQ_large.jpg
Daftar Sekolah Kedinasan Gratis 2026, Lulus Dijamin Jadi PNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/01/320/3210117//wfh_pns-M72l_large.jpeg
Sektor Pekerjaan yang Tak WFH Setiap Jumat, Ini Daftar Lengkapnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/01/320/3210119//wfh_pns-v5fh_large.jpeg
Apakah PNS WFH Dapat Uang Makan? 
