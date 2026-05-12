Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Berapa Gaji Petugas Sensus Ekonomi 2026? Ini Kisarannya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 12 Mei 2026 |20:01 WIB
Berapa Gaji Petugas Sensus Ekonomi 2026? Ini Kisarannya
Berapa Gaji Petugas Sensus Ekonomi 2026? Ini Kisarannya (Foto: BRI)
A
A
A

JAKARTA - Berapa gaji petugas Sensus Ekonomi 2026? Ini kisarannya. Badan Pusat Statistik (BPS) membuka lowongan kerja rekrutmen menjadi mitra statistik BPS 2026. Mitra statistik adalah individu yang membantu BPS dalam pelaksanaan kegiatan sensus dan survei statistik nasional, termasuk Sensus Ekonomi 2026.

Rekrutmen mitra statistik BPS 2026 terbuka untuk umum. Siapa saja yang memenuhi syarat dan bukan ASN dapat mendaftar sebagai calon mitra statistik BPS untuk membantu pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Lalu berapa gajinya? Berikut ini Okezone rangkum kisaran gaji petugas Sensus Ekonomi 2026, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Gaji Petugas Sensus Ekonomi 2026

Salah satu informasi yang paling banyak dicari dan ingin diketahui sebagai petugas Sensus Ekonomi 2026 adalah besaran gaji. Tentu menjadi mitra statistik BPS 2026 untuk kegiatan sensus dan survei statistik nasional, termasuk Sensus Ekonomi 2026 akan mendapatkan gaji yang sesuai.

Mitra statistik akan mendukung kegiatan sensus dan survei selama 2,5 bulan efektif mulai Juni hingga Agustus 2026.

Rekrutmen mitra statistik BPS 2026 hanya bersifat mitra. Artinya, pelamar yang lolos nantinya bukan merupakan pegawai tetap, ASN mapun PPPK.

Berdasarkan berbagai sumber, kisaran gaji petugas Sensus Ekonomi 2026  berada pada kisaran Rp3 juta hingga Rp5 juta per bulan, tergantung wilayah kerja dan posisi yang dijalankan. Tentunya besaran ini menyesuaikan UMP 2026.

Hingga kini, BPS tidak merilis secara rinci berapa besaran gaji yang akan diterima oleh para calon mitra. Namun, jika melihat pola seleksi dan tugas kerja yang dibebankan, besaran gaji yang akan diterima oleh para calon mitra bisa jadi dapat berbeda-beda tergantung pada kebijakan kantor BPS di wilayah setempat.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/320/3217431/gaji-V2eT_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Petugas Loket Kantor Pos 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/320/3217212/dirjen_bea_cukai-Wm5Y_large.jpg
Mengintip Kisaran Gaji Djaka Budi Utama Sebagai Dirjen Bea Cukai 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/320/3216989/gaji_sopir_bus-nzqB_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Sopir dan Kernet Bus AKAP ALS yang Tabrakan dengan Truk Tangki di Muratara 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/320/3216767/gaji-0a7o_large.jpg
Berapa Gaji Supir Bus Transjakarta? Ini Kisarannya per Bulan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/320/3216765/gaji_masinis-62uj_large.jpg
Perbandingan Kisaran Gaji dan Tunjangan Masinis KRL, MRT dan LRT per Bulan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/320/3216507/gaji-Jxgk_large.jpg
Segini Gaji Dokter Magang atau Internship di Indonesia 2026 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement