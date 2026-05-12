Berapa Gaji Petugas Sensus Ekonomi 2026? Ini Kisarannya

JAKARTA - Berapa gaji petugas Sensus Ekonomi 2026? Ini kisarannya. Badan Pusat Statistik (BPS) membuka lowongan kerja rekrutmen menjadi mitra statistik BPS 2026. Mitra statistik adalah individu yang membantu BPS dalam pelaksanaan kegiatan sensus dan survei statistik nasional, termasuk Sensus Ekonomi 2026.

Rekrutmen mitra statistik BPS 2026 terbuka untuk umum. Siapa saja yang memenuhi syarat dan bukan ASN dapat mendaftar sebagai calon mitra statistik BPS untuk membantu pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Selasa (12/5/2026)

Gaji Petugas Sensus Ekonomi 2026

Salah satu informasi yang paling banyak dicari dan ingin diketahui sebagai petugas Sensus Ekonomi 2026 adalah besaran gaji. Tentu menjadi mitra statistik BPS 2026 untuk kegiatan sensus dan survei statistik nasional, termasuk Sensus Ekonomi 2026 akan mendapatkan gaji yang sesuai.

Mitra statistik akan mendukung kegiatan sensus dan survei selama 2,5 bulan efektif mulai Juni hingga Agustus 2026.

Rekrutmen mitra statistik BPS 2026 hanya bersifat mitra. Artinya, pelamar yang lolos nantinya bukan merupakan pegawai tetap, ASN mapun PPPK.

Berdasarkan berbagai sumber, kisaran gaji petugas Sensus Ekonomi 2026 berada pada kisaran Rp3 juta hingga Rp5 juta per bulan, tergantung wilayah kerja dan posisi yang dijalankan. Tentunya besaran ini menyesuaikan UMP 2026.

Hingga kini, BPS tidak merilis secara rinci berapa besaran gaji yang akan diterima oleh para calon mitra. Namun, jika melihat pola seleksi dan tugas kerja yang dibebankan, besaran gaji yang akan diterima oleh para calon mitra bisa jadi dapat berbeda-beda tergantung pada kebijakan kantor BPS di wilayah setempat.