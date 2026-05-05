Penduduk RI Tembus 284,67 Juta, BPS Soroti Perubahan Demografi

JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total penduduk Indonesia mencapai 284,67 juta orang berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025. Dari jumlah tersebut, penduduk masih terkonsentrasi di Pulau Jawa yang menampung sekitar 55,65 persen dari seluruh warga Indonesia.

Meskipun jumlah penduduk terus bertambah, laju pertumbuhannya tercatat melambat.

SUPAS 2025 memotret laju pertumbuhan penduduk Indonesia di level 1,08 persen per tahun sepanjang lima tahun terakhir. Angka ini menurun dibandingkan hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 yang berada di posisi 1,10 persen.

Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyebut melandainya pertumbuhan tersebut merupakan bagian dari dinamika kependudukan yang terus berubah dari waktu ke waktu.

“Laju pertumbuhan penduduk yang melambat menunjukkan adanya perubahan pola demografi yang perlu diantisipasi dalam perencanaan pembangunan ke depan,” ujar Amalia dalam konferensi pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Selasa (5/5/2026).