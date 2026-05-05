Investasi Menguat, PMTB Tumbuh 5,96 Persen pada Kuartal I-2026

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 05 Mei 2026 |13:32 WIB
JAKARTA - Kinerja investasi Indonesia menunjukkan tren positif pada awal tahun 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh solid sebesar 5,96 persen secara year on year (y-on-y) pada kuartal I-2026, seiring dengan meningkatnya aktivitas pembangunan dan investasi.

Pertumbuhan PMTB didorong oleh pembangunan yang terkait dengan program prioritas nasional, serta meningkatnya investasi baik dari sektor swasta maupun pemerintah. Hal ini mencerminkan masih terjaganya kepercayaan pelaku usaha terhadap prospek ekonomi domestik di tengah dinamika global.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa pertumbuhan investasi menjadi salah satu faktor penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I-2026. 

“PMTB tumbuh positif didorong oleh pembangunan program prioritas nasional serta investasi swasta dan pemerintah. Kontribusi PMTB terhadap pertumbuhan ekonomi triwulan I-2026 mencapai 1,79 persen, tertinggi kedua setelah konsumsi rumah tangga,” ujar Amalia pada konferensi pers di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

 

