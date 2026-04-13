Percepat Investasi di RI, Rosan: Sistem OSS Bakal Diperkuat Pakai AI dan Blockchain

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 13 April 2026 |15:09 WIB
Percepat Investasi di RI, Rosan: Sistem OSS Bakal Diperkuat Pakai AI dan Blockchain
Percepat Investasi di RI, Rosan: Sistem OSS Bakal Diperkuat Pakai AI dan Blockchain (Foto: Okezone)
JAKARTA - Pemerintah berencana melakukan perombakan besar-besaran pada sistem Online Single Submission (OSS). Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa teknologi kecerdasan buatan (AI) dan blockchain akan diintegrasikan untuk menciptakan proses perizinan yang lebih transparan dan efisien.

Menurut Rosan, transformasi digital ini diharapkan mampu memberikan kepastian lebih bagi para investor sekaligus meminimalkan hambatan birokrasi di Tanah Air.

"Sistem yang baru ini akan menggunakan AI, blockchain dan yang lain-lainnya, dan di tahun ini akan bisa mulai berjalan," ujar Rosan dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Rosan menjelaskan bahwa dalam beberapa bulan terakhir, sistem OSS memang sempat menghadapi kendala teknis. Hal ini terjadi setelah adanya integrasi besar-besaran dengan 18 kementerian berbeda, sebagai tindak lanjut dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.

"Nah mengenai sistem OSS kita memang kami harus akui kemarin beberapa bulan sebelumnya itu sempat mengalami berat ya kendala karena ini salah satunya karena kita justru ingin meningkatkan sistem OSS kita dengan adanya PP nomor 28," ungkap Rosan.

Integrasi otomatis tersebut membuat arsitektur sistem menjadi jauh lebih kompleks karena harus menghubungkan berbagai pangkalan data lintas kementerian secara real-time.

 

