Ringgit Malaysia Jadi Mata Uang Terkuat di Asia, Ternyata Ini Penyebabnya

JAKARTA - Ternyata ini penyebab Ringgit Malaysia jadi mata uang terkuat di Asia. Nilai tukar ringgit Malaysia mencatatkan performa sebagai salah satu mata uang paling kuat di Asia sepanjang 2026 di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Berikut rangkuman Okezone, beberapa faktor spesifik yang menjadi penyebab meliputi.

Pertumbuhan Ekonomi Domestik yang Kuat: Kinerja ekonomi Malaysia menunjukkan tren ekspansif.

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) berhasil melampaui angka 5% yang memberikan dorongan kuat bagi tingkat kepercayaan investor.

Derasnya Arus Investasi Asing: Terdapat lonjakan arus modal masuk (capital inflow) baik ke pasar saham maupun pasar obligasi Malaysia.

Negara ini bertransformasi menjadi pusat data (data center) utama di Asia Tenggara, menarik investasi asing langsung berskala besar.

Kinerja Ekspor dan Sektor Manufaktur: Sektor manufaktur dan ekspor teknologi yang berorientasi global menunjukkan angka yang sangat solid.

Peningkatan permintaan global terhadap komoditas dan teknologi Malaysia turut mengerek nilai tukar.