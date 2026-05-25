Harga BBM Pertamina hingga Shell Naik per Hari Ini 25 Mei, Cek Daftar Terbarunya

JAKARTA - Harga BBM Pertamina, Shell, Vivo dan BP naik di Mei 2026. SPBU Vivo dan BP terlebih dahulu menaikkan harga BBM sejak 1 Mei 2026.

Namun, pada 8 Mei 2026, SPBU BP kembali menurunkan harga BBM miliknya.

Pertamina menaikkan harga BBM pada 4 Mei 2026. Di sisi lain, SPBU Shell juga baru mengupdate stok BBM miliknya dan mengumumkan kenaikan harga BBM jenis diesel pada 9 Mei 2026.

Harga BBM Naik

SPBU Vivo menaikkan harga BBM jenis Primus Diesel Plus dari Rp14.160 menjadi Rp30.890 per liter pada 1 Mei 2026.

SPBU BP juga menaikkan harga BBM jenis Ultimate Diesel menjadi Rp30.890 per liter dari sebelumnya Rp25.560 per liter. Namun, BP kembali menurunkan harga BBM Ultimate Diesel menjadi Rp29.890 per liter pada 8 Mei 2026.

Kemudian, Pertamina juga menaikkan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex pada Senin 4 Mei 2026. Harga BBM Pertamax Turbo naik menjadi Rp19.900 per liter dari harga sebelumnya Rp19.400 per liter.