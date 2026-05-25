Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga BBM Pertamina hingga Shell Naik per Hari Ini 25 Mei, Cek Daftar Terbarunya 

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 25 Mei 2026 |07:05 WIB
Harga BBM Pertamina hingga Shell Naik per Hari Ini 25 Mei, Cek Daftar Terbarunya 
Harga BBM (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harga BBM Pertamina, Shell, Vivo dan BP naik di Mei 2026. SPBU Vivo dan BP terlebih dahulu menaikkan harga BBM sejak 1 Mei 2026. 

Namun, pada 8 Mei 2026, SPBU BP kembali menurunkan harga BBM miliknya.

Pertamina menaikkan harga BBM pada 4 Mei 2026. Di sisi lain, SPBU Shell juga baru mengupdate stok BBM miliknya dan mengumumkan kenaikan harga BBM jenis diesel pada 9 Mei 2026.

Harga BBM Naik

SPBU Vivo menaikkan harga BBM jenis Primus Diesel Plus dari Rp14.160 menjadi Rp30.890 per liter pada 1 Mei 2026.

SPBU BP juga menaikkan harga BBM jenis Ultimate Diesel menjadi Rp30.890 per liter dari sebelumnya Rp25.560 per liter. Namun, BP kembali menurunkan harga BBM Ultimate Diesel menjadi Rp29.890 per liter pada 8 Mei 2026.

Kemudian, Pertamina juga menaikkan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex pada Senin 4 Mei 2026. Harga BBM Pertamax Turbo naik menjadi  Rp19.900 per liter dari harga sebelumnya Rp19.400 per liter.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/24/320/3220457/bbm_pertalite-X5Tm_large.jpg
Pembatasan Pertalite untuk Masyarakat Diberlakukan per Juni, Pertamina: Hoaks
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/24/320/3220411/harga_bbm-6wKb_large.jpg
Harga BBM Pertamina hingga Shell Naik, Cek Daftar Terbarunya Hari Ini 24 Mei 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/320/3219590/presiden_prabowo-KMTW_large.png
Kurangi Impor BBM, Prabowo Kaji Produksi Bensin dari Sawit dan Bidik 100 GW Tenaga Surya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/320/3218710/harga_bbm-uVoT_large.jpg
Harga BBM Naik Hari Ini, Cek Daftar Terbarunya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/320/3218326/harga_bbm-xO97_large.jpg
Harga BBM Naik Lagi, Cek Daftar Terbarunya Hari Ini 14 Mei 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/320/3217837/harga_bbm-PiUj_large.jpg
Harga BBM Pertamina, Shell hingga Vivo Naik, Cek Daftar Terbarunya Hari Ini 12 Mei 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement