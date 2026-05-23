BLT Kesra Rp900.000 Dinantikan, Ini Syarat dan Cara Cek Penerima

Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan berbagai bantuan tunai pemerintah masih menjadi harapan besar masyarakat untuk kembali dicairkan. (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra)

JAKARTA - Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan berbagai bantuan tunai pemerintah masih menjadi harapan besar masyarakat untuk kembali dicairkan tahun ini. Di tengah tekanan ekonomi dan naiknya kebutuhan rumah tangga, publik kini menanti kepastian penyaluran bantuan sosial, termasuk BLT Kesra senilai Rp900.000 bagi masyarakat yang memenuhi syarat.

Pemerintah menegaskan penyaluran bantuan sosial harus dilakukan tepat sasaran agar benar-benar membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan evaluasi data penerima bansos terus dilakukan guna memastikan bantuan tidak salah sasaran.

“Penyaluran bantuan sosial harus tepat sasaran dan tepat waktu agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan,” ujar Saifullah Yusuf.

Di tengah belum adanya kepastian pencairan BSU tahap baru, masyarakat mulai mencari informasi terkait bantuan lain yang berpotensi cair, termasuk BLT Kesra Rp900.000.

Kriteria Penerima BLT Kesra Rp900.000