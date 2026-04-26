HOME FINANCE HOT ISSUE

Validasi Data Penerima Bansos Libatkan RT-RW hingga Mensos Tegaskan Tak Dipotong

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 26 April 2026 |16:03 WIB
Validasi Data Penerima Bansos Libatkan RT-RW hingga Mensos Tegaskan Tak Dipotong
Validasi Data Penerima Bansos Libatkan RT-RW hingga Mensos Tegaskan Tak Dipotong (Foto: Okezone)
JAKARTA - Validasi data penerima bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan bansos tersalurkan tepat sasaran. 

Hal ini dilakukan melalui penguatan akurasi data hingga ke tingkat paling dasar, yakni Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), serta fokus pada pemberdayaan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan.

Mensos menekankan bahwa kualitas Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) harus terus diperkuat. Langkah ini krusial agar intervensi pemerintah benar-benar dirasakan oleh mereka yang membutuhkan dan mampu mendorong kemandirian ekonomi.

“Kita mutakhirkan (DTSEN) secara bersama, SDM untuk pemutakhiran kita perkuat, terutama kolaborasi antara operator data desa dengan RT, RW, dan unsur-unsur di dalam desa maupun kelurahan. Nanti juga bekerja sama dengan pilar-pilar sosial kami, salah satunya adalah para pendamping PKH,” kata Gus Ipul sapaan akrabnya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/4/2026).

Menurutnya, data yang solid menjadi pondasi utama agar kebijakan perlindungan sosial berjalan efektif. “Pertama, datanya harus akurat agar bansosnya tepat sasaran. Kedua, bansos yang diterima masyarakat itu harus memberdayakan,” ujar Gus Ipul.

Dia menegaskan bantuan sosial tidak boleh berhenti pada penyaluran semata. Bantuan harus diikuti langkah pemberdayaan agar keluarga penerima manfaat mampu meningkatkan kesejahteraan dan mandiri secara ekonomi.

Gus Ipul mengakui penyaluran bansos masih menghadapi tantangan karena sebagian data penerima belum sepenuhnya mutakhir. Namun, pemerintah terus melakukan konsolidasi agar bansos tepat sasaran.

“Maka selama satu tahun terakhir ini, kita betul-betul melakukan konsolidasi, (dengan) mengalihkan dari mereka yang tidak memenuhi kriteria kepada mereka yang memenuhi kriteria. Maka pemutakhiran dari daerah dan desa penting,” jelasnya.

 

5 Fakta Bansos PKH dan BPNT Tahap 2 Cair April 2026 hingga 11 Ribu Penerima Dicoret
Bansos PKH dan BPNT Cair di April 2026, Penerima Bisa Jadi Karyawan Kopdes Merah Putih
Cek Rekening! Bansos PKH dan BPNT Tahap 2 Cair April 2026
Apakah Bansos PKH dan BPNT Tahap 2 2026 Dipotong Pajak?
Ini Alasan 11.014 Orang Dicoret dari Daftar Penerima Bansos Mulai April 2026
Penebalan Bansos Ada BLT Tambahan 2026, Mensos: Tunggu Kebijakan Presiden
