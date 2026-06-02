Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Daftar Bansos yang Cair pada Juni 2026, Ada BLT Rp600.000

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 02 Juni 2026 |20:02 WIB
Daftar Bansos yang Cair pada Juni 2026, Ada BLT Rp600.000
Daftar Bansos yang Cair pada Juni 2026, Ada BLT Rp600.000 (Foto: Kemensos)
A
A
A

JAKARTA - Daftar bansos yang cair pada Juni 2026. Bansos masih terus dicairkan hingga Juni 2026 seperti bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Penyaluran bansos ini masuk ke dalam pencairan tahap 2 yang telah dilakukan sejak April, Mei dan Juni 2026. Anggaran bansos masuk ke dalam anggaran perlindungan sosial (perlinsos) 2026 yang mencapai Rp508,2 triliun.

Pada penyaluran bansos tahap 2 terdapat lebih dari 470.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru yang mulai menerima bansos berdasarkan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Untuk triwulan kedua ini ada lebih dari 470.000 KPM baru yang mendapatkan bantuan, di mana mereka belum mendapatkan bantuan pada triwulan pertama," ujar Mensos Saifullah Yusuf di Jakarta.

Berdasarkan data Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial melalui akun Instagram @pusdatinkesos, sebanyak 475.821 keluarga baru ditetapkan sebagai penerima bansos PKH dan Program Sembako triwulan II-2026. Jumlah tersebut menggantikan penerima sebelumnya yang telah naik kelas, meninggal dunia, maupun terdeteksi sebagai ASN, TNI, Polri, anggota legislatif, atau keluarganya.

Pencairan bansos BPNT dan PKH tahap 2 pada Juni 2026 tetap dilakukan sesuai jadwal. Menurut penjelasan Mensos, bansos PKH dan BPNT Tahap 2 (April-Juni) 2026 mulai disalurkan sejak April 2026, sehingga pencairan bansos di Juni 2026 masih terus dilakukan.

Pemerintah telah menyiapkan dua skema penyaluran bansos tahap 2 yakni langsung ke rekening penerima melalui bank-bank milik negara atau Himbara. Bagi masyarakat yang tidak memiliki akses perbankan, penyaluran akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia.

Mensos menjelaskan bahwa pengambilan melalui PT Pos sangat fleksibel. KPM bisa datang langsung ke kantor pos atau di titik-titik komunitas yang telah disepakati, seperti kantor kecamatan maupun kelurahan.

Pada bulan ini, Pemerintah juga memperluas uji coba digitalisasi bansos ke 42 kabupaten/kota secara bertahap mulai Juni 2026. Melalui transformasi digital ini, proses penyaluran bansos diharapkan menjadi lebih tepat sasaran, transparan dan dapat ditelusuri.

Lalu apa saja bansos yang cair di Juni 2026? Berikut ini ulasannya seperti dirangkum Okezone, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/320/3221196/bansos-prP3_large.jpg
Ini Cara Cek Penerima Bansos di Perlinsos, Siapkan NIK KTP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/320/3221216/bansos-nU7B_large.jpg
Digitalisasi Bansos Diperluas ke 42 Daerah Mulai Juni 2026, Percepat Validasi Penerima Bantuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/320/3219267/bansos-tgAM_large.jpg
Ternyata Ini Biang Kerok Bansos Rp500 Triliun Salah Sasaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/622/3218133/bansos_cair-ySgV_large.jpg
Update Bansos BPNT dan PKH Tahap 2 pada Mei 2026, Cek Penerima dan Besarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/320/3216956/bansos-VIuZ_large.jpg
Daftar Bansos yang Cair di Mei 2026, Ada BLT Rp600.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/320/3216551/mensos-awQ8_large.jpg
Heboh Sepatu Sekolah Rakyat Rp700 Ribu, Ini Penjelasan Mensos
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement