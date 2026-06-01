Viral Gerai Indomaret Tutup Massal 31 Mei dan 1 Juni 2026, Ternyata Ini Masalahnya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 01 Juni 2026 |08:37 WIB
Viral Gerai Indomaret Tutup Massal 31 Mei dan 1 Juni 2026, Ternyata Ini Masalahnya
JAKARTA - Viral di media sosial gerai Indomaret tutup massal pada 31 Mei 2026 dan 1 Juni 2026. Penutupan ribuan gerai Indomaret ini dibahas dan dipertanyakan netizen di media sosial.

"Kalian ngeh enggak sih Indomaret hari ini kok pada tutup ya," tulis akun media sosial di X yang juga memposting gerai-gerai Indomaret yang tutup, Jakarta, Senin (1/6/2026).

Sementara dalam pengumuman yang beredar menginformasikan bahwa Indomaret akan menutup sementara operasional pada 31 Mei dan 1 Juni 2026.

"Pemberitahuan kami sampaikan kepada seluruh konsumen setia, Indomaret tutup operasional 31 Mei & 1 Juni 2026," tulis pengumuman yang beredar.

Dalam informasi tersebut juga memberitahukan bahwa gerai Indomaret akan kembali buka pada 2 Juni 2026. Namun, tidak semua gerai di Indomaret tutup massal, karena karyawan yang masuk pada libur nasional, maka harus diperhitungkan sebagai lembur sesuai peraturan yang berlaku.

Menurut informasi yang beredar, terdapat 6.546 gerai Indomaret yang tutup sementara pada 31 Mei dan 1 Juni 2026. Hal ini dikarenakan permasalahan pembayaran uang lembur.

"Pegawainya mogok kerja karena lembur enggak dibayar," tulis akun X.

Menurut laporan Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Nasional (DPP SPN), penutupan gerai Indomaret tersebut sebagai tindak lanjut kesepakatan antara pekerja dan pihak Indomaret. Kedua pihak sepakat bahwa karyawan yang menolak masuk libur nasional tidak diwajibkan masuk.

 

