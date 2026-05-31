Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

9 Fakta PHK Massal, Terbaru 350 Pekerja Xacti Indonesia Terdampak dan 9.000 Buruh Terancam

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 31 Mei 2026 |05:14 WIB
9 Fakta PHK Massal, Terbaru 350 Pekerja Xacti Indonesia Terdampak dan 9.000 Buruh Terancam
Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) menghantam berbagai sektor industri di Indonesia. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) menghantam berbagai sektor industri di Indonesia. Terbaru, PT Xacti Indonesia di Depok, Jawa Barat, menutup operasionalnya dan melakukan PHK terhadap 350 pekerja. 

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai fenomena ini menjadi sinyal melemahnya industri nasional akibat tekanan ekonomi global, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga kenaikan biaya produksi yang berpotensi memicu PHK lebih luas dalam beberapa bulan ke depan.

Berikut Okezone rangkum fakta-fakta gelombang PHK yang perlu menjadi sorotan, Minggu (31/5/2026): 

1. Xacti Indonesia Tutup, 350 Pekerja Terkena PHK

Kasus terbaru terjadi di PT Xacti Indonesia yang sebelumnya dikenal sebagai PT Sanyo Indonesia. Perusahaan elektronik yang beroperasi di Depok, Jawa Barat, tersebut menghentikan seluruh kegiatan operasional dan melakukan PHK terhadap sekitar 350 pekerja.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyebut perusahaan tidak lagi mampu bersaing di tengah tekanan industri dan melemahnya pasar ekspor.

Meski demikian, proses advokasi terhadap pekerja telah menghasilkan kesepakatan. Para pekerja disebut menerima kompensasi berupa pesangon sebesar dua kali ketentuan undang-undang, termasuk uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak.

2. Gelombang PHK Menjalar ke Berbagai Daerah

PHK tidak hanya terjadi di Depok. KSPI mencatat gelombang pengurangan tenaga kerja telah menyebar ke sejumlah daerah dan sektor industri.

Di Karawang, Jawa Barat, sebanyak 1.323 pekerja terdampak PHK dengan berbagai alasan, mulai dari penutupan perusahaan, efisiensi operasional, hingga persoalan manajemen.

Sementara di Banten, sektor tekstil, alas kaki, dan manufaktur juga mulai tertekan. Beberapa perusahaan yang dilaporkan melakukan PHK antara lain PT Nikomas Gemilang, PT Parkland World Indonesia (PWI), PT Sinhwa Bis, dan PT Lung Cheong.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/320/3220772//phk_pekerja-XqCU_large.jpg
KSPI Ungkap Penyebab 350 Pekerja Kena PHK PT Xacti Indonesia di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/320/3220601//phk-b7XW_large.jpeg
9.000 Pekerja di 10 Perusahaan Terancam PHK Massal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/320/3220673//mendag-xFqC_large.jpg
Viral Puluhan Gerai Alfamart di Lombok Tutup hingga Picu PHK, Mendag: Masalah Izin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/320/3220612//dasco-AuwM_large.jpg
Badai PHK Massal, Buruh Ingin Temui Dasco
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/320/3220592//phk-ncTf_large.jpeg
350 Pekerja Kena PHK Imbas PT Xacti Indonesia di Depok Tutup, 9.000 Buruh Terancam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/24/320/3220451//buruh-AL1l_large.jpg
Gelombang PHK Massal, KSPI Ungkap Imbas Inflasi Harga Minyak dan Rupiah Melemah 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement