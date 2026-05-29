HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Dapat Rp15 Juta dari BPJS Ketenagakerjaan Lewat Aplikasi JMO

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 29 Mei 2026 |07:04 WIB
Cara Dapat Rp15 Juta dari BPJS Ketenagakerjaan Lewat Aplikasi JMO
Cara Dapat Rp15 Juta dari BPJS Ketenagakerjaan Lewat Aplikasi JMO (Foto: Okezone)
JAKARTA - Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki saldo Jaminan Hari Tua (JHT) maksimal Rp15 juta dapat mencairkan klaim melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) yang dapat diunduh di App Store maupun Playstore.

Kebijakan menaikkan jumlah klaim JHT yang dapat dicairkan menjadi Rp15 juta berlaku sejak Mei 2025. Penambahan limit klaim pada aplikasi JMO merupakan wujud nyata komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kualitas layanan digital. 

Klaim JHT kini jauh lebih mudah berkat digitalisasi oleh BPJS Ketenagakerjaan lewat aplikasi JMO. Tanpa perlu antre atau ke kantor cabang, cukup lewat ponsel klaim JHT hingga Rp15 juta bisa langsung diproses dengan cepat dan praktis.

Manfaat JHT dapat dibayarkan apabila pekerja memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia, termasuk saat mereka berhenti bekerja.

"Peserta tidak perlu datang dan antre ke kantor cabang jika memiliki saldo JHT maksimal Rp15 juta. Dapat langsung mengajukan klaim melalui aplikasi JMO di manapun mereka berada agar lebih cepat dan mudah," tulis keterangan BPJS Ketenagakerjaan.

JMO merupakan aplikasi resmi BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan layanan digital kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan meliputi informasi program BPJS Ketenagakerjaan, pendaftaran, pelaporan dan pengaduan hingga cek saldo serta pengajuan klaim JHT tanpa harus datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan.

Acuan pencairan JHT saat ini masih mengacu ke peraturan lama di peserta BPJS Ketenagakerjaan tidak perlu menunggu usia 59 tahun untuk mencairkan dana dari program tersebut. Di mana pencairan JHT bisa dilakukan sebelum peserta memasuki usia pensiun (59 tahun) meski pencairan ini hanya dapat dilakukan sebagian.

Namun ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2015 untuk pencairan JHT sebelum masa pensiun.

Peserta BPJS Ketenagakerjaan tetap berhak mengajukan klaim sebagian saldo JHT meskipun statusnya masih aktif bekerja di perusahaan. Ketentuannya sebagai berikut:

- Pencairan 30% dari saldo JHT diperbolehkan khusus untuk kepemilikan rumah
- Pencairan 10% dari saldo JHT bisa digunakan untuk keperluan lain

Masa kepesertaan minimal 10 tahun untuk dapat mengajukan pencairan saat masih bekerja.

 

Berita Terkait
Cara Cek Akumulasi Saldo BPJS Ketenagakerjaan (JHT) Paling Praktis 
Apakah Saldo JHT Bisa Hangus? Ini Faktanya
Berapa Kali Klaim JKP BPJS Ketenagakerjaan? Ini Penjelasannya
Syarat dan Cara Pengajuan KPR BPJS Ketenagakerjaan 
Apakah BPJS Ketenagakerjaan Bisa Dipakai untuk Berobat? Ini Penjelasannya
Lowongan Kerja BPJS Ketenagakerjaan 2026 Dibuka, Ini Cara Daftar dan Posisi yang Dibutuhkan
