Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Lowongan Kerja BPJS Ketenagakerjaan 2026 Dibuka, Ini Cara Daftar dan Posisi yang Dibutuhkan

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 14 April 2026 |21:09 WIB
Lowongan Kerja BPJS Ketenagakerjaan 2026 Dibuka, Ini Cara Daftar dan Posisi yang Dibutuhkan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - BPJS Ketenagakerjaan membuka lowongan kerja 2026 sejak 11 hingga 15 April 2026. Lowongan kerja ini untuk posisi Customer Service Officer dan Account Representative.

Lowongan kerja Customer Service Officer untuk di seluruh Indonesia. Sementara, lowongan kerja Account Representative untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Papua.

"BPJS Ketenagakerjaan lagi buka kesempatan untuk posisi Customer Service Officer dan Account Representative," tulis akun Instagram resmi Kemnaker, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Cara Daftar Lowongan Kerja BPJS Ketenagakerjaan

Pendaftaran lowongan kerja BPJS Ketenagakerjaan hingga 15 April 2026. Masyarakat bisa mengecek informasi resmi dengan mengakses rekrutmen.bpjsketenagakerjaan.go.id.

Sementara, dalam laman resmi rekrutmen BPJS Ketenagakerjaan menjelaskan, untuk dapat mengikuti proses rekrutmen dan seleksi calon karyawan, silahkan lakukan proses registrasi dan verifikasi akun baru terlebih dahulu dengan menggunakan email yang aktif.

Selanjutnya, lakukan pengisian Curriculum Vitae (CV) menggunakan data terbaru secara lengkap. Proses apply lowongan yang tersedia dapat dilakukan mulai 11 April 2026 pukul 08.00 WIB sampai dengan 15 April 2026 pukul 23.59 WIB.

Pastikan juga sudah subscribe dan follow media sosial resmi BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan update informasi tentang proses rekrutmen dan seleksi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/320/3207153/bpjs_ketenagakerjaan_dan_kesehatan-YCpv_large.jpg
Cara Cek Status BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, Masih Aktif atau Tidak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/320/3204610/bpjs_ketenagakerjaan-aWpn_large.jpg
Cara Mudah Dapat Rp15 Juta dari BPJS Ketenagakerjaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/622/3203547/bpjs_ketenagakerjaan-uUl9_large.jpg
Cara Dapat Rp15 Juta dari BPJS Ketenagakerjaan, JHT Cair Tanpa Paklaring
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/320/3200136/bpjs_kesehatan-hkqJ_large.jpg
Ternyata Ini Penyebab BPJS PBI Dinonaktifkan dan Cara Aktifkan Kembali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/320/3199393/bpjs_ketenagakerjaan-zi40_large.jpg
Ini Rincian Iuran dan Potongan 50 Persen BPJS Ketenagakerjaan 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/320/3198904/bpjs_ketenagakerjaan-5bA1_large.jpg
Ternyata Ini Perbedaan JHT dan BPJS Ketenagakerjaan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement