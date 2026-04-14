Lowongan Kerja BPJS Ketenagakerjaan 2026 Dibuka, Ini Cara Daftar dan Posisi yang Dibutuhkan

JAKARTA - BPJS Ketenagakerjaan membuka lowongan kerja 2026 sejak 11 hingga 15 April 2026. Lowongan kerja ini untuk posisi Customer Service Officer dan Account Representative.

Lowongan kerja Customer Service Officer untuk di seluruh Indonesia. Sementara, lowongan kerja Account Representative untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Papua.

"BPJS Ketenagakerjaan lagi buka kesempatan untuk posisi Customer Service Officer dan Account Representative," tulis akun Instagram resmi Kemnaker, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Cara Daftar Lowongan Kerja BPJS Ketenagakerjaan

Pendaftaran lowongan kerja BPJS Ketenagakerjaan hingga 15 April 2026. Masyarakat bisa mengecek informasi resmi dengan mengakses rekrutmen.bpjsketenagakerjaan.go.id.

Sementara, dalam laman resmi rekrutmen BPJS Ketenagakerjaan menjelaskan, untuk dapat mengikuti proses rekrutmen dan seleksi calon karyawan, silahkan lakukan proses registrasi dan verifikasi akun baru terlebih dahulu dengan menggunakan email yang aktif.

Selanjutnya, lakukan pengisian Curriculum Vitae (CV) menggunakan data terbaru secara lengkap. Proses apply lowongan yang tersedia dapat dilakukan mulai 11 April 2026 pukul 08.00 WIB sampai dengan 15 April 2026 pukul 23.59 WIB.

