BI Buka Lowongan Kerja 2026 Jalur Special Hire dan PKWT: Cara Daftar hingga Posisi yang Dibutuhkan

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) membuka lowongan kerja 2026 jalur Special Hire (SH) dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Lowongan kerja BI dibuka sejak 12 April hingga 17 April 2026.

"Kami mencari individu berpengalaman dan berkompeten yang siap berkontribusi untuk kemajuan Bank Indonesia. Jadilah bagian dari talenta yang menggerakkan masa depan ekonomi bangsa!" tulis keterangan BI, Senin (13/4/2026).

Adapun informasi dan pengisian lamaran dapat diakses melalui tautan berikut:

Jalur Special Hire

https://rekrutmen-bi.id/specialhire2026 (Jalur Special Hire)

Penerimaan Pegawai Jalur Special Hire merupakan jalur penerimaan calon pegawai tetap Bank Indonesia untuk memperoleh SDM yang memiliki kompetensi spesifik dan pengalaman kerja pada bidang tugas yang sesuai dengan kebutuhan Bank Indonesia.

1. Pendukung Organisasi (IT/IS)

Asisten Manajer

- Penyelia Yunior (Contract Manager) - Divisi Manajemen Kontrak dan Aset SI - Tim Manajemen Kontrak

- Penyelia SI Yunior (Asset Manager) - Divisi Manajemen Kontrak dan Aset SI - Tim Pengelolaan Aset SI

2. Market

Asisten Manajer

- Pengelola Portofolio Yunior - Divisi Pengelolaan Portofolio

3. SP-PUR

Asisten Manajer

- Analisis Yunior - Kelompok Data dan Informasi, Edukasi, Kerja Sama dan Penanggulangan Uang Palsu

- Analis Yunior - Bidang Bahan Uang dan Security Feature