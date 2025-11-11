Chandra Asri (TPIA) Emiten Milik Prajogo Pangestu Buka Lowongan Kerja untuk Fresh Graduate, Ini Syaratnya

JAKARTA - PT Chandra Asri Pacific Tbk (Chandra Asri Group), emiten milik Prajogo Pangestu membuka lowongan kerja untuk fresh graduate. Lowongan kerja ini melalui Graduate Development Program (GDP).

Rekrutmen perdana akan dimulai pada semester pertama tahun 2026 dan diharapkan dapat menjaring puluhan talenta muda terbaik yang siap berkontribusi terhadap pertumbuhan Chandra Asri Group sekaligus memperkuat daya saing industri nasional.

"Melalui GDP, kami ingin menyiapkan generasi profesional muda yang mampu berkontribusi dalam perjalanan transformasi dan ekspansi Chandra Asri Group. Program ini merupakan investasi jangka panjang untuk membangun talenta yang memiliki kapabiltas teknis, kepemimpinan yang kuat serta pemahaman strategis terhadap industri," kata HR & Corporate Affairs Director Chandra Asri Group, Suryandi di Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Program GDP menyasar warga negara Indonesia lulusan baru (fresh graduate) dari universitas di dalam maupun luar negeri yang memiliki rekam jejak akademik unggul serta semangat untuk berkembang.

Suryandi melanjutkan bahwa Chandra Asri Group ingin memberikan peluang dan berperan aktif dalam pengembangan talenta muda di Indonesia.

"Ini dirancang sebagai program akselerasi kepemimpinan yang terstruktur, untuk mencetak pemimpin masa depan berbasis kinerja (performance-driven future leaders) yang siap menghadapi tantangan industri secara adaptif, inovatif, dan berorientasi pada hasil," katanya.