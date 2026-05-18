Momen Prabowo Tanya Purbaya: Dolar Gimana?

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melontarkan pertanyaan mengenai kondisi nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Saat ini nilai tukar Rupiah berada di level Rp17.600 per dolar AS.

Momen tersebut terjadi di sela kegiatan penyerahan alat utama sistem persenjataan (alutsista) di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Prabowo bercengkrama dengan sejumlah pejabat usai foto bersama di depan 6 pesawat tempur Dassault Rafale, 1 pesawat Airbus A400M Atlas MRTT, 4 pesawat Dassault Falcon 8X, Radar GCI GM403.

Tampak para pejabat yang terlihat di antaranya Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menko Polkam Djamari Chaniago, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.

Kemudian, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Hadir juga Ketua Komisi I DPR Utut Adianto, Wakil Ketua Komisi I DPR Budi Djiwandono, Wakil Ketua Komisi I Anton Sukartono.

Selesai bercengkrama dengan para pejabat yang hadir, kemudian Prabowo pun menanyakan kondisi nilai tukar dolar kepada Purbaya. “Dolar gimana?” tanya Prabowo kepada Purbaya.