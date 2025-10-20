Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menaker Klaim 1 Juta Lowongan Kerja Tersedia di Aplikasi SIAPKerja

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 20 Oktober 2025 |14:49 WIB
Menaker Klaim 1 Juta Lowongan Kerja Tersedia di Aplikasi SIAPKerja
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengklaim ada satu juta lowongan kerja. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengklaim ada satu juta lowongan kerja yang tersebar di seluruh Indonesia hingga saat ini. Lowongan tersebut akan diintegrasikan melalui aplikasi SIAPKerja yang dikembangkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Ketersediaan lowongan kerja ini diharapkan mampu menjadi alternatif bagi masyarakat yang belum mendapatkan kesempatan mengikuti Program Magang Nasional yang resmi diluncurkan pemerintah pada hari ini.

"Saya ingin laporkan juga ke Pak Menko Perekonomian, sebenarnya lowongan itu ada sekitar satu juta, dan itu yang sekarang kita coba integrasikan di platform SIAPKerja," ujarnya di Kantor Kemnaker, Senin (20/10/2025).

Lebih lanjut, Menaker menjelaskan bahwa platform SIAPKerja dibuat pemerintah untuk memfasilitasi para fresh graduate dalam mencari pekerjaan, memperoleh sertifikasi, hingga meningkatkan skill atau kompetensi. Rangkaian fitur ini diharapkan dapat memperkaya portofolio pencari kerja sehingga lebih mudah mendapatkan pekerjaan.

"Jadi dalam platform SIAPKerja, kami punya KarirHub, SertiHub, SkillHub, dan BisHub untuk tenaga kerja mandiri yang tidak mendapatkan Program Magang Nasional," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
