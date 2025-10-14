1.147 Perusahaan Buka Lowongan Magang, 105 Ribu Fresh Graduate Sudah Melamar

JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 1.147 perusahaan telah membuka lowongan magang melalui aplikasi Maganghub. Akses kesempatan pemagangan bagi angkatan kerja muda pun semakin luas melalui Program Magang Nasional 2025.

Dari sisi pencari magang, terdapat 105 ribu fresh graduate yang telah eligible, sudah melamar ke berbagai posisi. Setiap peserta dapat mengajukan lamaran hingga tiga posisi magang sekaligus.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan, hari ini telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menteri yang disampaikan melalui para kepala daerah agar semakin banyak perusahaan berpartisipasi dalam Program Magang Nasional.

“Kami menargetkan 100.000 lowongan magang dapat tersedia hingga akhir tahun 2025. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh dunia usaha untuk ikut serta membuka kesempatan magang bagi generasi muda Indonesia,” ujar Menaker Yassierli, Selasa (14/10/2025).

Menaker menegaskan, dalam pelaksanaan batch pertama Program Magang Nasional, pemerintah telah menetapkan kuota bagi 20.000 peserta magang. Jumlah tersebut akan terus ditingkatkan seiring dibukanya batch kedua sebanyak 80.000 peserta hingga akhir 2025. Batch kedua tersebut akan dimulai pada 17 November 2025.

Bagi peserta yang belum lolos seleksi pada batch pertama, masih terbuka kesempatan pada batch berikutnya dengan rencana tambahan 80.000 lowongan magang baru. Pemerintah juga berkomitmen untuk melanjutkan program ini pada tahun 2026.

Selain Maganghub, Kemnaker juga menyediakan aplikasi Karirhub di platform SiapKerja bagi masyarakat umum untuk mencari pekerjaan tetap. Saat ini terdapat 200 ribu lowongan kerja aktif, dan Kemnaker sedang mengonsolidasikan lowongan dari berbagai portal kerja swasta nasional.