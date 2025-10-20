BLT Rp900.000 Mulai Disalurkan Hari Ini, Cek Rekening Sekarang!

JAKARTA - Pemerintah memastikan program stimulus BLT Sementara (BLTS) Rp300.000 per bulan di Oktober-Desember mulai disalurkan hari ini Senin (20/10/2025). Total BLT yang akan diterima masyarakat Rp900.000 yang dibayarkan sekaligus untuk 3 bulan.

Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya mengatakan, BLT tersebut akan disalurkan melalui bank-bank Himbara dan PT Pos Indonesia. BLTS diberikan oleh pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Bantuan diberikan pada 35,04 juta KPM yang berada di desil 1-4 DTSEN.

"Jadi dalam 3 bulan ini, Oktober, November, Desember, akan ada tambahan bantuan langsung tunai. Jadi intinya adalah, 3 bulan itu mereka berhak masing-masing sebulan mendapat Rp300.000. Mulai hari Senin, Minggu depan dapat diambil, berarti sekali ambil langsung dapat Rp900.000," ujarnya.

"Sudah ditelepon langsung oleh Pak Mensos, bank-bank Himbaranya, kemudian kantor Pos juga, jadi sudah dapat dipastikan hari Senin, dan hari-hari selanjutnya itu uangnya, BLT sudah dapat langsung diterima, dan tentunya sesuai yang diharapkan oleh Bapak Presiden," sambungnya.

Lebih lanjut, Letkol Teddy juga menjelaskan bantuan 3 bulan itu adalah hasil dari efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pada awal tahun ini. "Jadi totalnya tadi untuk 35,04 juta keluarga penerima manfaat itu senilai Rp30 triliun lebih," jelasnya.