Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini 3 Pola Penyaluran Bansos dan BLT di Kantor Pos

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 07 Desember 2025 |16:05 WIB
Ini 3 Pola Penyaluran Bansos dan BLT di Kantor Pos
Ini 3 Pola Penyaluran Bansos dan BLT di Kantor Pos (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Pos Indonesia (Persero) menerapkan mekanisme distribusi bantuan sosial (bansos) dan BLT Sementara (BLTS) yang semakin presisi untuk menjamin bantuan tersebut sampai ke penerima manfaat.

Plt Direktur Utama Pos Indonesia Haris menyatakan, mekanisme distribusi bansos tersebut yakni QR Code berbasis rekening giro pos, pemetaan wilayah hingga tingkat kelurahan, skema komunitas, inhome service untuk lansia dan penyandang disabilitas.

"Mekanisme tiga pola penyaluran bansos meliputi pembayaran di kantor pos, pembayaran komunitas, dan pengantaran langsung ke rumah bagi lansia dan penyandang disabilitas," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta.

Haris menjelaskan di kantor desa, kecamatan, atau lokasi yang jumlah penerimanya banyak, pihaknya membuat titik layanan komunal sedangkan untuk lansia, penyandang disabilitas, atau yang sedang sakit, akan ada petugas yang mengantar langsung,

Keseluruhan ekosistem tersebut tambahnya, menunjukkan arsitektur baru dalam tata kelola perlindungan sosial.

Pada kesempatan itu Haris menyatakan Pos Indonesia juga melakukan kesiagaan di wilayah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal) dan daerah bencana

"Kami menjangkau daerah 3T, daerah kepulauan, bahkan lokasi-lokasi bencana. Di beberapa wilayah Sumatera yang terdampak bencana, kami menyesuaikan pola penyaluran," katanya.

Menurut dia, masyarakat kini fokus mengungsi; nanti setelah titik pengungsian terdata, pihaknya segera menyalurkan bantuan tersebut.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188102/bsu_di_2026-fEQp_large.jpg
Bansos BLT Kesra Rp900.000 Dilanjutkan di 2026? Ini Jawabannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187923/blt-mdEu_large.jpg
Apakah Bansos BLT Kesra Rp900.000 Dilanjutkan di 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187853/menko_airlangga_soal_blt_kesra-6aNz_large.JPG
Menko Airlangga Tinjau Penyaluran BLT Kesra Rp900 Ribu di Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187743/blt-7jzu_large.jpg
Info Terbaru Cara Ambil BLT Kesra Rp900.000 di Kantor Pos Tanpa Antre
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187355/blt_kesra-N4Cz_large.jpg
NIK KTP Anda Tidak Muncul di Bansos BLT Kesra Rp900.000? Ini Penyebab dan Cara Mengatasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187123/blt_kesra-OiyX_large.png
Ini Batas Akhir Pencairan BLT Kesra Rp 900.000, Cek Aturan Terbarunya di Sini!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement