JAKARTA - PT Pos Indonesia (Persero) menerapkan mekanisme distribusi bantuan sosial (bansos) dan BLT Sementara (BLTS) yang semakin presisi untuk menjamin bantuan tersebut sampai ke penerima manfaat.

Plt Direktur Utama Pos Indonesia Haris menyatakan, mekanisme distribusi bansos tersebut yakni QR Code berbasis rekening giro pos, pemetaan wilayah hingga tingkat kelurahan, skema komunitas, inhome service untuk lansia dan penyandang disabilitas.

"Mekanisme tiga pola penyaluran bansos meliputi pembayaran di kantor pos, pembayaran komunitas, dan pengantaran langsung ke rumah bagi lansia dan penyandang disabilitas," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta.

Haris menjelaskan di kantor desa, kecamatan, atau lokasi yang jumlah penerimanya banyak, pihaknya membuat titik layanan komunal sedangkan untuk lansia, penyandang disabilitas, atau yang sedang sakit, akan ada petugas yang mengantar langsung,

Keseluruhan ekosistem tersebut tambahnya, menunjukkan arsitektur baru dalam tata kelola perlindungan sosial.

Pada kesempatan itu Haris menyatakan Pos Indonesia juga melakukan kesiagaan di wilayah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal) dan daerah bencana

"Kami menjangkau daerah 3T, daerah kepulauan, bahkan lokasi-lokasi bencana. Di beberapa wilayah Sumatera yang terdampak bencana, kami menyesuaikan pola penyaluran," katanya.

Menurut dia, masyarakat kini fokus mengungsi; nanti setelah titik pengungsian terdata, pihaknya segera menyalurkan bantuan tersebut.