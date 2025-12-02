NIK KTP Anda Tidak Muncul di Bansos BLT Kesra Rp900.000? Ini Penyebab dan Cara Mengatasinya

JAKARTA - NIK KTP Anda tidak muncul di Bansos BLT Kesra Rp 900.000? Ini penyebab dan cara mengatasinya. Pemerintah telah menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat kurang mampu senilai Rp900.000 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Penyaluran bansos berakhir pada November 2025. Pemerintah terus melanjutkan distribusi dana bantuan kepada penerima di bulan Desember.

Hal ini sebagai bentuk komitmen untuk menyalurkan bansos secara merata dan tepat sasaran.

1. Unduh "aplikasi Cek Bansos" melalui Play Store atau App Store.

2. Buka aplikasi, kemudian pilih menu “Cek Bansos” pada halaman utama.

3. Isi data wilayah domisili secara lengkap, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa.

4. Masukkan nama lengkap sesuai yang tercantum di KTP.

5. Selesaikan verifikasi keamanan (captcha) atau soal matematika sederhana.

6. Tekan tombol “Cari Data” untuk menampilkan hasil pencarian.

7. Apabila nama Anda tercatat sebagai penerima, sistem akan menampilkan informasi jenis bantuan serta status pencairan-nya. Namun, jika tidak terdaftar, akan muncul notifikasi bertuliskan “Tidak Terdapat Peserta/PM”.