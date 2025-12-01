Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Batas Akhir Pencairan BLT Kesra Rp 900.000, Cek Aturan Terbarunya di Sini!

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |22:17 WIB
Ini Batas Akhir Pencairan BLT Kesra Rp 900.000, Cek Aturan Terbarunya di Sini!
BLT Kesra (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ini batas akhir pencairan BLT Kesra Rp900.000, cek aturan terbarunya di sini. Pemerintah menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat kurang mampu senilai Rp900.000 pe Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Lantas kapan batas akhir BLT Kesra Rp 900 ribu cair?

Penyaluran bansos berakhir pada November 2025. Pemerintah terus melanjutkan distribusi dana bantuan kepada penerima di bulan Desember. Hal ini sebagai bentuk komitmen untuk menyalurkan bansos secara merata dan tepat sasaran.

Kemensos melaporkan telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) atau disebut juga BLT Kesejahteraan Rakyat (Kesra) sebanyak lebih dari 28 juta KPM. Penyaluran bantuan dilakukan melalui dua cara yakni Bank Himbara dan Kantor Pos.

Pengecekan status penerima BLT kini bisa dilakukan dengan mudah melalui ponsel. Masyarakat hanya perlu menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan memanfaatkan Aplikasi Cek Bansos atau situs resmi milik Kementerian Sosial. Berikut langkah-langkahnya:

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/320/3186801/bansos-9gw8_large.png
Daftar Bansos Cair di Desember 2025, Ada BLT Kesra Rp900.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/622/3186790/blt-Cf30_large.jpg
Cara Cek Penerima Bansos BLT Kesra Rp900.000 Pakai HP, Cair Lagi di Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/622/3186512/blt-7su6_large.jpg
Cek Bansos BLT Kesra Rp900.000 yang Cair di November-Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/622/3186379/blt-LvsP_large.jpg
Tips Lolos Verifikasi Bansos BLT Kesra Rp900.000, Cair Ambil di Kantor Pos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186113/blt-tlUV_large.jpg
Ini Cara Ambil BLT Kesra Rp900.000 di Kantor Pos, Jangan Lupa Bawa KTP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/622/3185836/rupiah-ZzGJ_large.jpeg
Cara Ambil BLT Kesra Rp900.000 di Kantor Pos
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement