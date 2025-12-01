Ini Batas Akhir Pencairan BLT Kesra Rp 900.000, Cek Aturan Terbarunya di Sini!

JAKARTA - Ini batas akhir pencairan BLT Kesra Rp900.000, cek aturan terbarunya di sini. Pemerintah menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat kurang mampu senilai Rp900.000 pe Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Lantas kapan batas akhir BLT Kesra Rp 900 ribu cair?

Penyaluran bansos berakhir pada November 2025. Pemerintah terus melanjutkan distribusi dana bantuan kepada penerima di bulan Desember. Hal ini sebagai bentuk komitmen untuk menyalurkan bansos secara merata dan tepat sasaran.

Kemensos melaporkan telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) atau disebut juga BLT Kesejahteraan Rakyat (Kesra) sebanyak lebih dari 28 juta KPM. Penyaluran bantuan dilakukan melalui dua cara yakni Bank Himbara dan Kantor Pos.

Pengecekan status penerima BLT kini bisa dilakukan dengan mudah melalui ponsel. Masyarakat hanya perlu menyiapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan memanfaatkan Aplikasi Cek Bansos atau situs resmi milik Kementerian Sosial. Berikut langkah-langkahnya: