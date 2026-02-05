Advertisement
Apakah BLT Kesra Februari 2026 Akan Cair Lagi?

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |20:01 WIB
Apakah BLT Kesra Februari 2026 Akan Cair Lagi?
Apakah BLT Kesra Februari 2026 Akan Cair Lagi? (Foto: Okezone)
JAKARTA - Apakah BLT Kesra Februari 2026 akan cair lagi? BLT Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) Rp900.000 telah dicairkan pemerintah pada akhir 2025. 

Pemerintah telah mengumumkan apakah BLT Kesra 2026 cair lagi atau tidak. Sampai sejauh ini, pemerintah belum mencairkan BLT Kesra Rp900.000 di Februari 2026.

Penjelasan Mensos soal BLT Kesra Februari 2026

Penyaluran BLT dilanjutkan dengan catatan menyesuaikan pada kondisi anggaran pemerintah serta arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan, BLT Kesra merupakan inisiasi dari Presiden untuk menstimulus daya beli masyarakat akhir tahun lalu dan bersifat sementara yang dapat kembali diberikan apabila situasi memungkinkan.

“Bisa jadi itu (berlanjut), kita lihat situasi dan kondisi serta kebijakan dari Bapak Presiden,” kata dia saat ditemui di Jakarta belum lama ini.

Dia berpendapat bahwa dari sisi alokasi anggaran belanja bantuan sosial pemerintah yang mengalami peningkatan, sehingga menunjukkan angin segar bantuan berlanjut.

Namun, hingga saat ini belum ada arahan dari Presiden untuk kembali mencairkan BLT Kesra. Di sisi lain, pemerintah telah mencairkan bansos reguler tahap 1 serta menyiapkan paket stimulus.

Besaran BLT Kesra

Diketahui, hingga akhir Desember 2025, data penerima manfaat BLT Kesra yang telah terverifikasi mencapai lebih dari 33 juta keluarga penerima manfaat (KPM). 

Penyaluran BLT Kesra Rp900.000 dilakukan secara bertahap melalui Himpunan Bank Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.

Kementerian Sosial mengkonfirmasi telah menggelontorkan anggaran lebih dari Rp110 triliun untuk bantuan sosial reguler, penebalan bantuan sosial pada Juni dan Juli, serta BLTS senilai Rp900 untuk triwulan terakhir (Oktober, November, Desember) 2025.

Dari jumlah alokasi tersebut dilaporkan Kementerian Sosial berhasil menjangkau sebanyak 33,2 juta KPM sesuai data yang terverifikasi.

Dia mengakui bahwa keakuratan data para keluarga penerima manfaat (KPM) juga akan menjadi faktor utama dalam menentukan keberlanjutan program BLT Kesra, selain kesiapan anggaran agar bantuan sosial tetap tepat sasaran dan efektif.

 

