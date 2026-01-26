BLT Kesra 2026 Tidak Akan Cair Lagi, Ini Pengganti Bansos Lainnya yang segera Cair

BLT Kesra 2026 tidak akan cair lagi; ini pengganti bansos lainnya yang segera dicairkan. (Foto: okezone.com/MPI)

JAKARTA - BLT Kesra 2026 tidak akan cair lagi; ini pengganti bansos lainnya yang segera dicairkan.

Masyarakat harus tahu bahwa Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) tidak ada lagi pada tahun ini. Penyaluran BLT Kesra telah dilakukan melalui bank-bank Himbara dan PT Pos Indonesia hingga Desember 2025.

Hingga akhir Desember 2025, data penerima manfaat yang telah terverifikasi mencapai lebih dari 33 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Penyaluran BLT Kesra Rp900.000 dilakukan secara bertahap melalui Himpunan Bank Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.

Meski belum jelas apakah akan cair lagi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa BLT Kesra merupakan inisiasi Presiden untuk menstimulasi daya beli masyarakat akhir tahun lalu dan bersifat sementara, yang dapat kembali diberikan apabila situasi memungkinkan.

“Bisa jadi itu (berlanjut), kita lihat situasi dan kondisi serta kebijakan dari Bapak Presiden,” kata dia.

Dia berpendapat bahwa dari sisi alokasi anggaran belanja bantuan sosial pemerintah yang mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan angin segar bagi kelanjutan bantuan.

Sambil menunggu kepastian BLT Kesra cair atau tidak, masih ada bansos-bansos lain yang sudah siap dicairkan tahun ini. Di antaranya, Program Keluarga Harapan (PKH) bagi sekitar 10 juta KPM serta Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) untuk lebih dari 17 juta KPM.

"Untuk kuota 2026, sementara masih memprioritaskan penyaluran bantuan sosial reguler PKH dan BPNT," ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

Penyaluran bansos ditetapkan dalam anggaran perlindungan sosial (perlinsos) sebesar Rp508,2 triliun pada 2026. Bahkan, anggaran perlinsos digadang-gadang bisa ditingkatkan menjadi Rp1.000 triliun untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat.

Namun, masyarakat perlu mengetahui status apakah mereka termasuk penerima bansos atau tidak. Pemerintah kini menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama penyaluran bansos. Melalui sistem ini, masyarakat dapat mengetahui posisi desil kesejahteraan hanya dengan NIK KTP, baik secara online maupun offline.

Cara Daftar Bansos Secara Online

- Langkah Registrasi Akun Aplikasi:

- Unduh Aplikasi Cek Bansos di Play Store atau App Store

- Pilih menu “Buat Akun Baru”

- Isi data sesuai KK dan e-KTP (NIK, No KK, nama lengkap)

- Unggah foto e-KTP dan selfie dengan KTP

- Verifikasi email dan tunggu validasi dari Kemensos