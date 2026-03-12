Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Bakal Tunjuk Utusan Khusus Presiden Awasi BUMN 

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 12 Maret 2026 |09:55 WIB
Prabowo Bakal Tunjuk Utusan Khusus Presiden Awasi BUMN 
Prabowo Bakal Tunjuk Utusan Khusus Presiden Awasi BUMN (Foto: Setpres)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperketat pengawasan terhadap Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara serta seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini dilakukan guna memastikan aset negara dikelola dengan profesional dan terhindar dari kerugian akibat manajemen yang buruk.

Prabowo mengingatkan bahwa banyak lembaga pengelola dana abadi atau sovereign wealth fund di tingkat global yang mengalami kegagalan.

“Saudara-saudara sekalian, jaga selalu, banyak sovereign wealth fund yang rugi. Banyak sovereign wealth fund di negara yang paling kaya pun rugi akibat tidak baik managementnya,” kata Prabowo pada peringatan HUT ke-1 Danantara di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Rabu (11/3/2026), 

Pengawasan Danantara

Prabowo menegaskan bahwa Danantara akan menjadi institusi dengan sistem pengawasan paling berlapis di Indonesia. Pengawasan tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari jajaran menteri koordinator hingga aparat penegak hukum dan lembaga audit.

“Saya kira itu dari saya. Kita upayakan semua pengawasan, saya kira Danantara ini adalah lembaga yang paling diawasi di Indonesia. Ada dewan pengawas, saya kira dewan pengawas kita juga cukup kuat, hampir semua Menko ada di situ, ya kan. Saya juga minta BPK masuk keluar, BPKP masuk keluar, awasi. Kejaksaan, polisi, Panglima TNI semua ikut mengawasi,” lanjutnya. 

 

Halaman:
1 2
