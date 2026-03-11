Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Heran Anak Usaha BUMN Tak Boleh Diaudit, Prabowo: Peraturan dari Mana?

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 11 Maret 2026 |20:20 WIB
Heran Anak Usaha BUMN Tak Boleh Diaudit, Prabowo: Peraturan dari Mana?
Presiden Prabowo (Foto: OKezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengaku heran dengan adanya aturan yang tidak mengizinkan audit terhadap anak usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurutnya, aturan tersebut terasa janggal, terutama karena perusahaan induk BUMN sendiri justru wajib diaudit oleh negara.

"Dan aneh lagi ada peraturan-peraturan yang lebih aneh lagi. Kalau BUMN boleh diaudit oleh negara, katanya kalau cucu perusahaan ndak boleh diaudit. Peraturan dari mana ini?" kata Prabowo saat memberikan pengarahan HUT ke-1 Danantara Indonesia di Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2026). 

Ia menilai aturan yang dibuat seperti itu berpotensi membuka celah penyimpangan, terlebih saat ini satu BUMN dapat memiliki ratusan anak usaha. Prabowo bahkan mengaku terkejut mengetahui bahwa Pertamina memiliki sekitar 200 anak dan cucu perusahaan.

"Negara dalam keadaan baru awal-awal merdeka mendirikan perusahaan negara Pertamina. Ternyata iktikad baik pendiri-pendiri bangsa itu akhirnya melahirkan anak perusahaan, cucu perusahaan, dan cicit perusahaan," tutur dia. 

"Saya kaget, Pertamina punya 200 anak dan cucu perusahaan," imbuh Prabowo. 

Karena itu, Prabowo mengaku bersyukur Indonesia kini memiliki Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang bertugas mengelola BUMN dan perusahaan milik negara dengan standar terbaik dunia. Lembaga ini disebut dapat disetarakan dengan sovereign wealth fund (SWF) yang dimiliki berbagai negara.

Menurutnya, Return on Assets (RoA) lembaga tersebut bahkan mengalami peningkatan signifikan sejak berdiri setahun terakhir.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/320/3206364/presiden_prabowo-9nwR_large.jpg
Prabowo Hadiri Tasyakuran HUT ke-1 Danantara Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/320/3206171/menkeu_purbaya-eASX_large.jpg
Prabowo Panggil Bahlil, Gubernur BI hingga Purbaya ke Istana, Bahas Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/320/3206051/prabowo-rl4C_large.jpg
Prabowo Sebut BBM RI Nanti Tak Lagi Impor, Bisa dari Sawit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/320/3205363/bahlil-my4v_large.jpg
Prabowo Targetkan 120 Juta Motor Bensin Dikonversi ke Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/320/3205246/bahlil-hLYj_large.jpg
Ini Sederet Tugas Baru Bahlil dari Prabowo Percepat Transisi Energi, Kompor LPG Diganti Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/320/3205245/bahlil-XRUI_large.jpg
Prabowo Tunjuk Bahlil Pimpin Satgas Energi Bersih, Targetkan 120 Juta Motor Bensin Beralih ke Listrik 3 Tahun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement