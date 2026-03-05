Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Sederet Tugas Baru Bahlil dari Prabowo Percepat Transisi Energi, Kompor LPG Diganti Listrik

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |20:36 WIB
Ini Sederet Tugas Baru Bahlil dari Prabowo Percepat Transisi Energi, Kompor LPG Diganti Listrik
Ini Sederet Tugas Baru Bahlil dari Prabowo Percepat Transisi Energi, Kompor LPG Diganti Listrik (Foto: Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto terus mendorong transisi energi bersih dan terbarukan dengan membetuk satuan tugas (satgas) percepatan transisi energi. Hal tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam keterangannya usai mengikuti rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis (5/3/2026).

“Kami diberikan tugas oleh Bapak Presiden sebagai Ketua Satgas dalam menjalankan dan menerjemahkan secara cepat,” ucap Bahlil.

Pembentukan satgas ini merupakan langkah pemerintah untuk mempercepat pembangunan 100 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga konversi motor listrik. Bahlil mengatakan bahwa upaya tersebut ditargetkan dapat tercapai dalam kurun waktu tiga hingga lima tahun ke depan.

“Bapak Presiden telah menyampaikan bahwa maksimal 3-4 tahun, bahkan kalau bisa lebih cepat lagi,” pungkasnya.

Percepatan transisi energi ini, menurut Bahlil, selain meningkatkan penggunaan energi bersih juga dapat mendorong efisiensi. Bahlil menyebut konversi pembangkit listrik bertenaga diesel (PLTD) menjadi tenaga surya tersebut dapat turut mengurangi subsisdi listrik.

“Karena dengan kita mengkonversi dari PLTD di cell ke PLTS itu akan mengakibatkan efisiensi terhadap subsidi listrik kita,” tandasnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Diktisaintek) Brian Yuliarto menuturkan bahwa percepatan transisi energi nasional ini juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan impor energi di tengah perubahan harga global yang sangat dinamis.

“Jadi Pak Presiden meminta agar tadi beberapa menteri yang terkait untuk mempercepat pelaksanaan ini sehingga ketergantungan kita terhadap impor, ketergantungan kita terhadap harga yang mungkin cepat berubah itu bisa dikurangi,” katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/320/3205245/bahlil-XRUI_large.jpg
Prabowo Tunjuk Bahlil Pimpin Satgas Energi Bersih, Targetkan 120 Juta Motor Bensin Beralih ke Listrik 3 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/320/3205059/presiden_prabowo-VeE7_large.jpg
Prabowo Minta Bahlil Tingkatkan Cadangan BBM hingga 3 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/320/3204588/bahlil-lFua_large.jpg
Prabowo Panggil Bahlil ke Istana Bahas Dampak Penutupan Selat Hormuz Imbas AS Serang Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/320/3203324/prabowo_subianto-xmNa_large.jpg
Prabowo Targetkan 15 Ribu Insinyur Indonesia Kuasai Teknologi Chip
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/320/3202820/prabowo_subianto-O6ja_large.jpg
Prabowo Terima 12 CEO Perusahaan Besar di AS, Tegaskan RI Tak Lagi Jadi Raksasa Tidur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/320/3202759/menko_airlangga-Q20B_large.png
Izin Tambang Freeport Diperpanjang hingga 2061, Indonesia Raih Investasi Rp337 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement