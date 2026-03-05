Prabowo Minta Bahlil Tingkatkan Cadangan BBM hingga 3 Bulan

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta agar cadangan bahan bakar minyak (BBM) nasional dapat ditingkatkan dari 21 hari menjadi tiga bulan. Hal tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/32026) kemarin.

Untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo, Bahlil mengatakan bahwa pemerintah akan menambah fasilitas penyimpanan (storage) BBM.Menurutnya, pembangunan storage merupakan langkah penting supaya ketahanan energi nasional dapat terus diperkuat.

“Arahan Bapak Presiden agar segera kita membangun storage supaya cadangan kita bisa sampai dengan 3 bulan,” ujarnya dikutip, Kamis (5/3/2026).

Terkait lokasi untuk storage baru, Bahlil mengungkapkan bahwa salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan pemerintah ialah di wilayah Sumatra.

“Salah satu alternatif terbaiknya di wilayah Sumatra,” pungkasnya.