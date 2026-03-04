Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Antam Turun Rp77.000, Kini Dijual Rp3.045.000 per Gram 

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 04 Maret 2026 |09:56 WIB
Harga Emas Antam Turun Rp77.000, Kini Dijual Rp3.045.000 per Gram 
Harga Emas Hari Ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harga emas Antam mengalami penurunan Rp77.000 menjadi Rp3.045.000 per gram pada hari ini Rabu (4/3/2026).

‎‎Begitu pula untuk harga beli kembali (buyback) emas Antam kini turut turun ke angka Rp2.794.000 per gram. ‎Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Dikutip dari laman Logam Mulia transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/320/3204459/harga_emas_hari_ini-Wafy_large.jpg
Harga Emas Antam Naik Rp50.000, Kini Dijual ke Rp3.135.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/622/3204333/harga_emas-Blv1_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini 1 Maret 2026, Cek Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/320/3204169/harga_emas_hari_ini-EUAv_large.jpg
Harga Emas Antam Naik Rp40.000, Kini Dibanderol Rp3.085.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/320/3203968/harga_emas_hari_ini-0L14_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini 27 Februari Naik Rp6.000 Jadi Rp3.045.000 per Gram! Cek Daftar Terbarunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/622/3203757/emas_antam-H4Af_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini 26 Februari Naik Rp16.000, Paling Murah Rp1,5 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/622/3203533/emas_antam-BXuG_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Turun Rp45.000 Jadi Rp3.023.000 per Gram, Buyback Anjlok
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement