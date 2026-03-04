Harga Emas Antam Turun Rp77.000, Kini Dijual Rp3.045.000 per Gram

Harga Emas Hari Ini (Foto: Okezone)

JAKARTA - Harga emas Antam mengalami penurunan Rp77.000 menjadi Rp3.045.000 per gram pada hari ini Rabu (4/3/2026).

‎‎Begitu pula untuk harga beli kembali (buyback) emas Antam kini turut turun ke angka Rp2.794.000 per gram. ‎Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Dikutip dari laman Logam Mulia transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru: