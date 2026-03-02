Harga Emas Antam Naik Rp50.000, Kini Dijual ke Rp3.135.000 per Gram

JAKARTA - Harga emas Antam (ANTM) kembali melesat Rp50.000 ke Rp3.135.000 per gram pada hari ini, Senin (2/3/2026).

Sejalan dengan buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga naik Rp50.000 ke Rp2.914.000.

Harga emas Antam tersebut berlaku pada pengambilan di Butik Emas Logam Mulia (BELM) Setiabudi One, Jakarta Selatan. Adapun di laman resmi tersebut untuk saat ini beberapa macam emas masih belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP No.49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total.

Sesuai dengan PMK Nomor 48 tahun 2023 dengan tarif 0,25 persen (sesuai ketentuan yang berlaku) dan akan diterbitkan bukti potong PPh 22 oleh PT ANTAM Tbk sebagai Penjual.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini dari laman resmi Logam Mulia:

Emas 0,5 gram: Rp1.617.500

Emas 1 gram: Rp3.135.000

Emas 2 gram: Rp6.220.000

Emas 3 gram: Rp9.312.000

Emas 5 gram: Rp15.490.000

Emas 10 gram: Rp30.900.000

Emas 25 gram: Rp77.085.000

Emas 50 gram: Rp154.005.000

Emas 100 gram: Rp307.860.000

Emas 250 gram: Rp769.340.000

Emas 500 gram: Rp1.538.400.000

Emas 1.000 gram: Rp3.075.600.000

(Taufik Fajar)

