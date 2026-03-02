Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Antam Naik Rp50.000, Kini Dijual ke Rp3.135.000 per Gram

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |08:52 WIB
Harga Emas Antam Naik Rp50.000, Kini Dijual ke Rp3.135.000 per Gram
Harga Emas Hari Ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harga emas Antam (ANTM) kembali melesat Rp50.000 ke Rp3.135.000 per gram pada hari ini, Senin (2/3/2026).

Sejalan dengan buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga naik Rp50.000 ke Rp2.914.000.

Harga emas Antam tersebut berlaku pada pengambilan di Butik Emas Logam Mulia (BELM) Setiabudi One, Jakarta Selatan. Adapun di laman resmi tersebut untuk saat ini beberapa macam emas masih belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP No.49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total.

Sesuai dengan PMK Nomor 48 tahun 2023 dengan tarif 0,25 persen (sesuai ketentuan yang berlaku) dan akan diterbitkan bukti potong PPh 22 oleh PT ANTAM Tbk sebagai Penjual.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini dari laman resmi Logam Mulia:

 

Emas 0,5 gram: Rp1.617.500
Emas 1 gram: Rp3.135.000
Emas 2 gram: Rp6.220.000
Emas 3 gram: Rp9.312.000
Emas 5 gram: Rp15.490.000
Emas 10 gram: Rp30.900.000
Emas 25 gram: Rp77.085.000
Emas 50 gram: Rp154.005.000
Emas 100 gram: Rp307.860.000
Emas 250 gram: Rp769.340.000
Emas 500 gram: Rp1.538.400.000
Emas 1.000 gram: Rp3.075.600.000

(Taufik Fajar)

