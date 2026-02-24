Harga Emas Antam Hari Ini 24 Februari Naik Rp40.000 Jadi Rp3.068.000 per Gram! Cek Daftar Terbarunya

JAKARTA - Harga emas Antam logam mulia pada hari ini, Selasa 24 Februari 2026 naik Rp40.000 menjadi Rp3.068.000 per gram dibandingkan harga sebelumnya Rp3.028.000 per gram. Harga emas Antam sudah naik 5 hari beruntun.

Harga Buyback

Sejalan dengan buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga naik Rp41.000 menjadi Rp2.854.000.

Harga emas Antam tersebut berlaku di Butik Emas Logam Mulia (BELM) Setiabudi One, Jakarta Selatan. Adapun di laman resmi tersebut untuk saat ini beberapa macam emas masih belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP Nomor 49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total.

Sesuai dengan PMK Nomor 48 tahun 2023 dengan tarif 0,25 persen (sesuai ketentuan yang berlaku) dan akan diterbitkan bukti potong PPh 22 oleh PT Antam Tbk sebagai Penjual.