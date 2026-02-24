Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Harga Emas Antam Hari Ini 24 Februari Naik Rp40.000 Jadi Rp3.068.000 per Gram! Cek Daftar Terbarunya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 24 Februari 2026 |08:46 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini 24 Februari Naik Rp40.000 Jadi Rp3.068.000 per Gram! Cek Daftar Terbarunya
Harga Emas Antam Hari Ini 24 Februari Naik Rp40.000 Jadi Rp3.068.000 per Gram! Cek Daftar Terbarunya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harga emas Antam logam mulia pada hari ini, Selasa 24 Februari 2026 naik Rp40.000 menjadi Rp3.068.000 per gram dibandingkan harga sebelumnya Rp3.028.000 per gram. Harga emas Antam sudah naik 5 hari beruntun.

Harga Buyback

Sejalan dengan buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga naik Rp41.000 menjadi Rp2.854.000.

Harga emas Antam tersebut berlaku di Butik Emas Logam Mulia (BELM) Setiabudi One, Jakarta Selatan. Adapun di laman resmi tersebut untuk saat ini beberapa macam emas masih belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP Nomor 49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total.

Sesuai dengan PMK Nomor 48 tahun 2023 dengan tarif 0,25 persen (sesuai ketentuan yang berlaku) dan akan diterbitkan bukti potong PPh 22 oleh PT Antam Tbk sebagai Penjual.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/622/3203119/emas_antam-KFtn_large.jpg
Daftar Terbaru Harga Emas Hari Ini: Antam, Galeri24 dan UBS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/622/3203107/emas_antam-eBXV_large.jpg
Harga Emas Antam 23 Februari Meroket Jadi Rp3.028.000 per Gram! Naik 4 Hari Berturut-turut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/622/3202808/emas_antam-F6ag_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini 21 Februari Naik Rp68.000 Tembus Rp3.012.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/320/3202616/emas_antam-k2Vv_large.jpg
Perbandingan Harga Emas Antam, Galeri24 dan UBS Hari Ini 20 Februari 2026: Kompak Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/622/3202599/emas_antam-2oRg_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini 20 Februari 2026 Naik Rp28.000 Jadi Rp2.944.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/622/3202168/emas_antam-eSWJ_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini 18 Februari Turun Rp40.000 Jadi Rp2.878.000 per Gram
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement