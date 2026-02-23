Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Daftar Terbaru Harga Emas Hari Ini: Antam, Galeri24 dan UBS

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |10:10 WIB
Daftar Terbaru Harga Emas Hari Ini: Antam, Galeri24 dan UBS
Daftar Terbaru Harga Emas Hari Ini: Antam, Galeri24 dan UBS (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Daftar terbaru harga emas logam mulia Antam, Galeri24 dan UBS pada hari ini, Senin (23/2/2026). Harga emas Antam mengalami kenaikan, sementara Galeri24 dan UBS stabil masih sama seperti hari sebelumnya.

Tercatat harga emas Antam naik Rp16.000 menjadi Rp3.028.000 per gram dibandingkan harga sebelumnya Rp3.012.000 per gram. Sementara, harga beli kembali atau buyback emas Antam naik Rp20.000 menjadi Rp2.813.000 per gram.

Untuk emas Galeri24 berdasarkan pantauan di website resmi Pegadaian, masih berada di level Rp3.047.000 per gram. Untuk emas UBS tetap dijual di harga Rp3.061.000 per gram.

Sebagai informasi tambahan, emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 hingga 1 kg, sedangkan emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 sampai 500 gram. 

Berikut ini adalah rincian harga emas Antam, Galeri24 dan UBS hari ini:

Emas Antam 

- 0,5 gram: Rp1.564.000
- 1 gram: Rp3.028.000
- 2 gram: Rp5.996.000
- 3 gram: Rp8.969.000
- 5 gram: Rp14.915.000
- 10 gram: Rp29.775.000
- 25 gram: Rp74.312.000
- 50 gram: Rp148.545.000
- 100 gram: Rp297.012.000
- 250 gram: Rp742.265.000
- 500 gram: Rp1.484.320.000
- 1.000 gram: Rp2.968.600.000

 

