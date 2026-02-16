Harga Emas Dunia Tembus Level 5.000, Logam Mulia Diproyeksi Rp3,15 Juta di Pekan Ini

JAKARTA - Pasar emas internasional dan domestik menunjukkan tren fluktuasi yang signifikan di awal 2026.

Pengamat mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi melaporkan bahwa harga emas dunia pada penutupan Sabtu pagi berada di level 5.042 per troy ons, sementara harga emas Logam Mulia Antam di pasar domestik dibanderol seharga Rp2.954.000 per gram.

Ibrahim memproyeksikan pergerakan harga emas akan sangat bergantung pada dinamika geopolitik dan kebijakan moneter Amerika Serikat dalam sepekan ke depan. Ia juga memperkirakan indeks dolar akan bergerak di rentang support 96,6 dan resistance 97,4.

“Seandainya harga Emas Dunia turun, kemungkinan support pertama di 4.947 per troy ons. Kemudian harga Logam mulia di Rp2.920.000. Kemudian kalau seandainya harga Emas Dunia turun, support kedua yaitu di 4.818 per troy ons. Itu diperkirakan untuk harga Logam Mulianya Rp2.860.000,” papar Ibrahim dalam risetnya.

Sebaliknya, jika tren penguatan berlanjut dipicu oleh ketidakpastian global, Ibrahim menetapkan target yang jauh lebih tinggi untuk harga emas domestik maupun global.

“Kalau harga Emas Dunia naik, resisten pertama di 5.134 per troy ons. Kemudian harga Logam Mulianya di Rp3.000.000 per gram. Kemudian kalau seandainya Emas Dunia naik, resisten kedua di 5.245, Logam mulianya itu di Rp3.150.000,” tambahnya.

Menurut Ibrahim, setidaknya ada empat faktor fundamental yang membuat harga emas dunia dan Logam Mulia bergerak sangat dinamis saat ini. Pertama, ketegangan meningkat setelah Trump mengirimkan kapal induk USS Gerald R. Ford sebagai tambahan kekuatan di samping USS Abraham Lincoln. Langkah ini dinilai sebagai sinyal persiapan serangan terhadap Iran bersama Israel.