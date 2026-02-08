Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar 5 Negara Penghasil Harta Karun Emas Terbesar di Dunia

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 08 Februari 2026 |21:30 WIB
Daftar 5 Negara Penghasil Harta Karun Emas Terbesar di Dunia
Harta Karun Emas (Foto: Okezone)
JAKARTA - Daftar 5 negara penghasil harta karun emas terbesar di Dunia. Emas menjadi simbol kekayaan dan memiliki cadangan emas terbesar yang belum dieksploitasi bisa membentuk masa depan pertambangan dan keuangan sebuah negara. 

Emas juga lama dianggap sebagai aset jangkar dalam sistem keuangan global. 

Memperkuat cadangan emas bukan hanya sekadar mengumpulkan logam mulia, melainkan bagian dari strategi pertahanan ekonomi nasional yang sangat vital.

Negara punya cadangan emas besar dipandang memiliki napas yang panjang. 

Hal ini meningkatkan peringkat kredit (credit rating) negara tersebut, sehingga pemerintah bisa meminjam dana di pasar internasional dengan bunga yang lebih rendah karena dianggap mampu membayar.

Daftar 5 negara ini menyimpan harta karun emas yang dirangkum Okezone, Minggu (8/2/2026).

1. Australia (12.000 metrik ton) 

Australia memiliki cadangan emas terbanyak di dunia, dengan perkiraan cadangan sekitar 12.000 metrik ton. 

Tambang utamanya berada di Australia Barat, seperti Super Pit, Cadia, dan Boddington, menjadikan Australia kekuatan di sektor pertambangan. 

 

Halaman: 1 2
1 2
