Harga Emas Antam Hari Ini 4 Februari Meroket Rp102.000, Kembali Dekati Rp3 Juta per Gram

JAKARTA - Harga emas Antam logam mulia pada hari ini, Rabu 4 Februari 2026 naik tajam, meroket Rp102.000 menjadi Rp2.946.000 per gram dibandingkan harga sebelumnya Rp2.844.000 per gram. Kini harga emas Antam kembali mendekati level Rp3 juta per gram.

Sementara, buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga naik Rp86.000 menjad Rp2.710.000

Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta. Adapun di laman resmi tersebut untuk saat ini beberapa macam emas masih belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai PP Nomor 49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total.

Sesuai dengan PMK Nomor 48 tahun 2023 dengan tarif 0,25 persen (sesuai ketentuan yang berlaku) dan akan diterbitkan bukti potong PPh 22 oleh PT Antam Tbk sebagai Penjual.

Rincian harga pecahan emas Antam hari ini dari laman resmi Logam Mulia, Jakarta, Rabu (4/2/2026).