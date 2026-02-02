Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Kisaran Gaji Friderica Widyasari sebagai Ketua dan Wakil Ketua OJK 

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |21:01 WIB
Segini Kisaran Gaji Friderica Widyasari sebagai Ketua dan Wakil Ketua OJK 
Gaji Friderica Widyasari sebagai Ketua dan Wakil Ketua OJK  (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Segini kisaran gaji Friderica Widyasari sebagai Ketua dan Wakil Ketua OJK. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjuk Pejabat Pengganti Anggota Dewan Komisioner (ADK) yang ditetapkan dalam Rapat Dewan Komisioner OJK di Jakarta. 

OJK pun menetapkan Friderica Widyasari Dewi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK.

Penunjukan Anggota Dewan Komisioner Pengganti ini dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner OJK dan merupakan bagian dari mekanisme kelembagaan OJK untuk menjaga stabilitas organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

“Keputusan jabatan Pejabat Pengganti ini berlaku efektif tanggal 31 Januari 2026,” tulis keterangan OJK, Sabtu 31 Januari 2026.

OJK menegaskan akan melakukan penajaman terhadap seluruh kebijakan, program kerja, dan agenda strategis OJK untuk merespons berbagai perkembangan yang terjadi di sektor keuangan.

OJK juga memastikan bahwa koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan maupun layanan kepada masyarakat tetap dilakukan secara optimal untuk terus menjaga stabilitas sektor keuangan dan memperkuat pelindungan konsumen.

Di tengah penetapan pimpinan OJK, segini gaji sebagai Ketua dan Wakil Ketua OJK: 

Melansir dari Dealls, Gaji Direktur OJK, Senin (2/1/2026) Sebagai bagian dari top-level management, direktur di OJK memimpin departemen strategis seperti hukum, pengawasan, hingga transformasi digital. 

Pekerjaan mereka menyangkut keputusan tingkat nasional, yang berdampak pada stabilitas ekonomi dan perlindungan konsumen. Wajar kalau gaji direktur OJK tergolong tinggi dan penuh benefit.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/278/3199183//bei-6Yer_large.jpg
Demutualisasi BEI, OJK Tunggu Terbitnya Peraturan Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/278/3199154//pjs_ketua_ojk_friderica-x2wW_large.jpg
IHSG Lesu ke 7.922, Friderica: Investor Sedang Rebalancing Portofolio
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/278/3199135//menkeu_purbaya-Yxyp_large.jpg
Purbaya: IHSG Anjlok Mungkin Pasar Tunggu Pergantian Ketua OJK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/320/3199123//menko_airlangga-5Jqe_large.jpg
Pemerintah Akan Bentuk Pansel Pimpinan OJK, Airlangga: Seleksi Terbuka Bagi Siapapun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/320/3198999//ojk-k2A5_large.jpg
Friderica Widyasari Jadi Pjs, Ini Bocoran Seleksi Ketua-Wakil OJK yang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/278/3198991//ojk-Gk0f_large.jpg
Bagaimana Nasib IHSG Hari Ini Usai Dirut BEI dan Pimpinan OJK Kompak Mundur?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement