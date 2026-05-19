Usai Sambangi BEI, Dasco Bakal Datangi Bank Indonesia Siang Ini

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons dinamika yang terjadi di pasar keuangan dan moneter domestik. Setelah melakukan kunjungan mendadak ke Bursa Efek Indonesia (BEI) pada pagi hari, politisi Partai Gerindra tersebut dijadwalkan akan mendatangi Gedung Bank Indonesia (BI) pada pukul 14.00 WIB siang ini, Selasa (19/5/2026).

Kunjungan maraton pimpinan parlemen ke otoritas pasar modal dan bank sentral ini dilakukan di tengah momentum fluktuasi tajam nilai tukar Rupiah yang sempat berada di kisaran Rp17.700 per Dolar AS, serta koreksi yang melanda Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam beberapa hari terakhir.

Meski belum ada agenda resmi yang dirilis mengenai poin-poin pembahasan di Bank Indonesia nanti siang, kunjungan ini diproyeksikan kuat bakal membahas langkah-langkah strategis pemulihan stabilitas moneter, koordinasi kebijakan makro, serta memastikan efektivitas intervensi pasar yang tengah berjalan.

Sebelum bertolak ke Bank Indonesia, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad terpantau mendatangi Gedung BEI pada Selasa pagi (19/5/2026) sekitar pukul 10.30 WIB. Tidak sendirian, Dasco hadir bersama gerbong petinggi lembaga pengelola aset negara, yakni CEO Danantara Rosan Roeslani, serta Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria.

Setibanya di lokasi, rombongan langsung menggelar pertemuan. Di lokasi yang sama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi juga diketahui tengah berkantor di gedung bursa.