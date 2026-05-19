DPR, OJK dan Danantara Datangi BEI Imbas IHSG Anjlok

JAKARTA – Di tengah tren pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) kedatangan sejumlah tokoh penting nasional pada Selasa pagi (19/5/2026) sekitar pukul 10.30 WIB.

Rombongan tersebut terdiri dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, CEO Danantara Rosan Roeslani, serta Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria. Setibanya di lokasi, mereka langsung menggelar pertemuan tertutup, di mana Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi juga terpantau telah berkantor di gedung bursa.

Kunjungan ini bertepatan dengan posisi IHSG yang kembali tertekan di zona merah pada pembukaan perdagangan. Pada pukul 09.25 WIB, indeks terpantau merosot 0,35 persen ke level 6.576,07.

Statistik pasar menunjukkan sebanyak 261 saham bergerak menguat, 197 saham melemah, dan 501 saham stagnan.

Kejatuhan pagi ini memperpanjang rapor merah dari sesi perdagangan hari sebelumnya, Senin (18/5/2026), di mana IHSG ambrol hingga 1,85 persen atau terpangkas 124,07 poin menuju level 6.599,24.

Data dari IDX Mobile mencatat dominasi aksi jual yang masif dengan 616 saham terpuruk di zona merah dan hanya 125 saham yang mampu menguat. Transaksi harian tercatat sangat gemuk mencapai Rp20,70 triliun, yang berimbas pada menyusutnya nilai kapitalisasi pasar saham domestik menjadi Rp11.562,86 triliun.

Koreksi ini sejalan dengan pelemahan di sejumlah bursa utama kawasan Asia Pasifik. Bursa China (SSE Composite) terkikis 0,09 persen dan bursa Jepang (Nikkei 225) anjlok 0,97 persen. Sebaliknya, Singapore Straits Times Index (STI) justru tampil perkasa dengan penguatan 0,15 persen ke level 4.996,75.