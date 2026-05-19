IHSG Masih Tertekan, Dibuka Melemah ke 6.599

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah tipis 0,03 poin ke level 6.599,21 pada perdagangan hari ini, Selasa (19/5/2026). Pada penutupan kemarin, IHSG melemah ke 6.599,24.

Semenit berjalan, IHSG melanjutkan pelemahan 0,47 persen ke 6.568, dengan 264 saham di zona hijau, 204 melemah, dan 491 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp743 miliar, dengan volume 1,3 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 melemah 0,45 persen ke 648, indeks JII turun 1,24 persen ke 423, indeks MNC36 melemah 0,19 persen ke 286, dan IDX30 melemah 0,26 persen ke 368.

Untuk indeks sektoral semua kompak berada di zona merah seperti energi, konsumer non siklikal, keuangan, properti, transportasi, industri, bahan baku, konsumer siklikal, infrastruktur, industri. Sedangkan hanya teknologi dan kesehatan yang menguat.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT LCK Global Kedaton Tbk (LCKM), PT Communications Cable Systems Indonesia Tbk (CCSI), dan PT Bersama Zatta Jaya Tbk (ZATA).

Sedangkan top losersnya dihuni oleh PT Dyandra Media International Tbk (DYAN), PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (BJTM) dan PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA).

(Dani Jumadil Akhir)

