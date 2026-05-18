IHSG Hari Ini Ditutup Turun ke Level 6.599

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun 124,08 poin atau 1,85 persen ke level 6.599 pada sesi terakhir perdagangan pada Senin (18/5/2026).

Pada penutupan perdagangan terdapat 129 saham menguat, 647 saham melemah dan 183 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp20,4triliun dari 29,7 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 1,03 persen 651, indeks JII turun 2,12 persen 428, indeks IDX30 melemah 0,58 persen ke 369 dan indeks MNC36 melemah 0,72 persen ke 287.

Kemudian indeks sektoral kompak berada di zona merah yaitu konsumer non siklikal, konsumer siklikal, infrastruktur, properti, industri, teknologi, kesehatan, energi, keuangan, bahan baku, transportasi.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Dyandra Media International Tbk (DYAN) naik 31,33 persen ke Rp109, PT Ciptadana Asset Management Tbk (XCLQ) naik 18,99 persen ke Rp94, dan saham PT Berkah Prima Perkasa Tbk (BLUE) naik 18,28 persen ke Rp3.430.