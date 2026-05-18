HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Anjlok ke 6.400, Purbaya Minta Investor Jangan Panik: Serok Bawah Sekarang

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 18 Mei 2026 |15:13 WIB
JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta para pelaku pasar dan investor saham domestik tidak panik dalam merespons kejatuhan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang sempat menyentuh level 6.400 pada pembukaan perdagangan. Purbaya menegaskan bahwa koreksi tajam tersebut murni akibat sentimen jangka pendek dan bukan mencerminkan kondisi riil ekonomi nasional.

Menurutnya, Pemerintah memastikan bahwa fundamen ekonomi Indonesia saat ini dalam kondisi yang sangat kokoh, sehingga penurunan indeks saham justru menjadi momentum komoditas bagi investor untuk melakukan akumulasi beli.

“Enggak apa-apa nanti kita perbaiki. Kan pondasi ekonominya kan bagus. Itu masalah sentimen jangka pendek. Jadi saya akan fokus jaga pondasi ekonomi dengan memastikan pertumbuhan ekonomi tidak terganggu," ujar Purbaya di Jakarta, Senin (18/5/2026).

Guna menahan efek domino kejatuhan pasar saham terhadap nilai tukar Rupiah, Kemenkeu meluncurkan strategi intervensi agresif di pasar Surat Berharga Negara (SBN) melalui mekanisme stabilitas pasar obligasi. Langkah ini dirancang untuk membentengi psikologis investor asing dari kepanikan.

"Nanti kita juga akan masuk ke bond market mulai hari ini. Minggu lalu udah masuk tapi hanya sedikit, mulai hari ini akan kita masuk dengan lebih signifikan lagi sehingga pasar obligasinya terkendali, sehingga asing yang pegang obligasi enggak keluar karena takut misalnya ada capital loss gara-gara harga obligasi turun. Itu kan bisa membantu pergerakan rupiah sedikit,” jelas Purbaya.

Adapun mengenai kekhawatiran pasar yang mulai membandingkan situasi depresiasi Rupiah dan kejatuhan IHSG saat ini dengan krisis moneter hebat pada tahun 1997-1998 silam, Purbaya secara tegas membantah narasi tersebut.

Menurutnya, struktur dan respons kebijakan fiskal-moneter saat ini jauh lebih matang, serta tidak ada gejolak ketidakstabilan sosial-politik seperti masa lalu.

 

